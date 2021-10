Scarlett Johansson rebela su rutina fitness para convertirse en “La viuda negra”

Aunque pueda parecer que los actores solo tienen que aprenderse de memoria un guion a la hora de enfrentarse a un nuevo papel, lo cierto es que las rutinas y dietas que a veces tienen que seguir para interpretar ciertos personales es realmente increíble. Y no hablamos solo de teñirse el pelo, cortárselo o dejarse bigote, si no de un auténtico cambio radical que puede llevarles a transformar toda su apariencia en apenas unos meses. Famosas son ya las fotos del ante y después que circulan por Instagram donde actrices como Charlize Theron pasan de tener un cuerpo diez a perder peso y lucir delgadez extrema para interpretar a una drogadicta. Hace poco hemos descubierto que Anne Hathaway tuvo que subir y luego bajar siete kilos durante el rodaje de “El diablo viste de Prada” para hacer más evidente la transformación de Andy Sachs. Pero para que todo esto sea lo más sano posible y no perjudique su salud, los actores se ponen en manos de los mejores profesionales para llevar su cuerpo a otro nivel.

Es el caso de Scarlett Johansson, que últimamente triunfa en la gran pantalla gracias a la saga de super héroes de Marvel y su papel de “La viuda negra”. Si bien la actriz siempre ha lucido un cuerpo más bien voluminoso y con curvas envidiables, que la han llevado a convertirse en todo un icono de la mujer sensual, (no es casualidad que marcas como Dolce & Gabbana hayan visto en ella la reencarnación rubia de una auténtica “donna” italiana), para convertirse en heroína ha tenido que conseguir un cuerpo de acero. Y todo ha sido gracias a la ayuda de su entrenador personal Eric Johnson, quien ha querido compartir en su cuenta de Instagram alguno de los ejercicios que ha llevado a cabo con Johansson.

Y lo mejor de todo es que la mayoría consiste en rutinas sencillas que podemos llevar a cabo en nuestra propia casa. Saltar a la cuerda, un ejercicio que además de quemar grasa consigue trabajar todo el cuerpo de una sola vez. También las famosas sentadillas para fortalecer, contornear y tonificar piernas y glúteos, que puedes realizar de manera o sencillo añadiéndolo un poco de peso. Por supuesto las rutinas de pesas han sido otro imprescindible para ganar musculatura, pero también los conocidos como desplazamientos laterales para piernas. Y para que no te pierdas nada, el propio Eric ha compartido un vídeo en Youtube con todos los ejercicios específicos que ha seguido con la actriz.