No se puede ser MÁS OTOÑO que SARA CARBONERO con este lookazo ‘made in Spain’ con falda estampada y jersey gustosito

¿Alguien más congelada hoy en Madrid? Pues amigas, no somos las únicas. Sara Carbonero también ha estrenado su look más calentito de otoño para estos primeros días de noviembre con una primera ola de frío que ya nos acecha. Pero lo que queda claro es que hasta con frío la periodista no puede ser más moda y tendencias. Y lo acaba de demostrar con este estilismo y fotografías de lo más otoñales.

¿Lo mejor? Que sabemos de dónde es cada prenda. El jersey es de Cortefiel de punto perlado de hilatura sostenible. Cropped con cuello redondo y manga larga caída con acabados acanalados y además, echo en España. La falda es de su marca Slow Love, con capa larga estampada con vuelo. Cinturilla elástica con cordón ajustable. Detalle de cinta en contraste en el bajo y realizada con fibras sostenibles.

Sara Carbonero en un día frío de noviembre. FOTO: @saracarbonero

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Jersey cropped sostenible (59,99 €)

Jersey. FOTO: Cortefiel

Falda capa larga estampada (69,99 €)