¡Qué no te tomen el pelo! Algunos mitos y realidades sobre el cuidado del cabello

Como suele ocurrir con las cosas importantes, el cuidado del cabello también es un foco de polémica, mentiras, de verdades a medias y -sobre todo- de mitos... de muchos mitos. ¿Es malo lavarse el pelo una vez al día?, ¿cortarse las puntas hace que el cabello crezca a más velocidad?, ¿si te arrancas una cana, saldrán más alrededor?, (...). En esta lista podrás encontrar la respuesta a estas preguntas y a muchas más.

1. El agua fría hace que el cabello luzca con más brillo

Uno de los trucos milagrosos más comunes y que todos hemos oído en algún momento de nuestra vida es el de aclarar el pelo con agua fría para que el pelo tenga más brillo. Pero, ¿es cierto que funciona? ¿Merece la pena pasar por el shock que supone lavarse así el pelo?

Los expertos aseguran que sí... pero con matices. Es cierto que el agua fría ayuda a cerrar las cutículas, de la misma forma que el agua caliente consigue lo contrario, es decir, abrirlas. Pero también es cierto que el agua fría no es capaz de eliminar la grasa.

Por ese motivo, lo ideal es no realizar todo el lavado con agua fría. Podemos comenzar con agua tibia y el último enjuagado hacerlo con agua a más baja temperatura. De esta forma conseguiremos que el pelo brille mucho más.

Aunque si lo que de verdad queremos es que nuestro pelo brille con toda su fuerza, lo mejor que podemos hacer es buscar la mascarilla adecuada.

2. No debes acostarte con el pelo mojado.

La doctora Ángela Hermosa, de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Veneorología (AEDV) explicó a La Vanguardia, que dormir con el pelo mojado “de ninguna manera afecta a la caída del cabello. Y no hay estudios que lo demuestren”. Pero sí que podemos llegar a dañar la cutícula del cuero cabelludo, lo que hará que este se debilite y que se rompa con mayor facilidad.

4. Lavarse todos los días el pelo es malo

Lavarse el pelo a diario no es malo per se, pero es necesario tener en cuenta una precaución: no todos los días puede utilizarse champú.

El jabón debe reservarse para aquellos momentos en los que el pelo esta sucio; en el resto de los casos, lo mejor es hacerlo sin él porque puede estropearlo y deshidratarlo. Además, es necesario buscar aquellos productos adecuados para cada tipo de cabello.

3. Cortar el pelo a menudo provoca que crezca antes

Ante esta afirmación, la experta en bioquímica y biología molecular María Castán, afirma en la revista Telva, que “un cabello más corto o recién cortado a pesar de dar la sensación de más grosor, la realidad es que cortar el pelo no altera el ritmo de crecimiento determinado biológicamente y mucho menos su textura o grosor que vienen determinadas por los genes, y un corte de pelo no puede alterar nuestro código genético. Además de esto, el pelo crece en la raíz del cuero cabelludo, por lo que cortar las puntas, no va a tener ningún impacto en la raíz”.

5. Arrancar una cana no hará que salgan más

Las canas nacen debido a un proceso natural, arrancarlas no tiene nada que ver con que salgan más. Las canas se producen debido a cambios en la producción de la melanina. Por eso, arrancarse una cana solo causará que te vuelva a salir la misma cana. Solo puede salir un pelo por folículo.

Eso sí, el profesor de la Academia Española de Dermatología y Venereología, Ramón Grimalt, avisa de que “es mejor recortar las canas y no arrancarlas de un tirón porque el tirón puede dañar el folículo. Si se hace muchas veces puede acabar causando una infección. e incluso que de ahí ya no pueda salir pelo”.

6. Es recomendable desenredar el cabello cuando esta mojado

El pelo se debilita cuando está mojado. Se vuelve más vulnerable y susceptible a la rotura. Por eso, es bien sabido que a pesar de que resulte más sencillo desenredarlo cuando salimos de la ducha, no debemos caer en la tentación de hacerlo.

Por el bien de nuestra melena, merece la pena esperar a que esta esté algo más seca y desenredar después con paciencia. En este sentido hay productos sin aclarado que nos pueden ayudar sobremanera.

7. La caspa favorece la caída del pelo

Desde el Instituto Médico Dermatológico avisan de que no existe una relación directa entre estos dos fenómenos, pero sí que existe una relación más compleja. La descamación por sí sola como patología no asociada a la pérdida de pelo, pero puede provocar un picor intenso y llevar a rascarse el cuero cabelludo de una forma continuada, lo que puede provocar que este se debilite y que se caiga.

8. Ciertos tipos de cabello se caen más que otros

No es verdad que ciertos colores de pelo o tipos de textura (rizado o liso), sufran más que otros. El problema reside en cómo se trata un tipo de cabello y otro. Los pelos rizados tienden a utilizar más instrumentos de calor, como el secador, el difusor y las planchas, y es precisamente esto lo que puede provocar el daño, debilitarlo y que al final se acabe partiendo o cayendo.

9. Atarse el pelo puede llegar a romperlo

No hay dudas acerca de la comodidad que suponen las coletas y los recogidos, cuando el sol aprieta resulta un verdadero alivio despejar la nuca. Y no solo cuando hace calor, si estamos trabajando, lo más normal es recogerse el pelo para que no caiga sobre la cara, que es una sensación muy molesta.

Pero hay que tener en cuenta que -efectivamente- hacerlo puede tener consecuencias negativas para el cabello. Por lo que no es recomendable abusar de este tipo de peinado. Pero si no nos queda otra, lo mejor es hacerlo de la forma más respetuosa posible, evitando los tirones y la tensión excesiva. Lo ideal es sujetarlo con horquillas envueltas en tela, ya que son mucho más suaves y no dañan para nada el cabello.