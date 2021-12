Estos son los pantalones de piel acampanados de Uterqüe que AMELIA BONO ha convertido en los nuevos vaqueros para enero 2022

Si estás buscando los pantalones perfectos para pedir en la carta de los Reyes Magos, son estos de Uterqüe. Y no lo decimos nosotras, lo dice Amelia Bono. Unos pantalones que se van a convertir en tus nuevos vaqueros para todo enero 2022. Sí, esos pantalones que son comodín y que te hacen el look hasta en esos días que no puedes ponerte. Además, con una de las grandes tendencias de este invierno, la piel.

Y es que Amelia Bono, que se ha comprado toda la nueva colección de Uterqüe (o casi), también se ha hecho con estos pantalones de piel acampanados que además, son perfectos para las chicas bajitas ya que estilizan y visualmente hace la pierna más larga.

Pantalón piel acampanado (259 €)

Pantalón piel acampanado. FOTO: uterque

Se trata de estos pantalones confeccionados en el piel de alta calidad, acampanado con abertura en el bajo y presenta cierre mediante cremallera y botón a contraste. Una prenda diseñada para un fit acomodado a la figura.