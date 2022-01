Hasta Carrie Bradshaw se enamoraría de la falda midi de efecto piel que EUGENIA OSBORNE convierte en deseo de las rebajas

¿Se nota que me he pasado todo el fin de semana viendo ‘And just like that’? Sí amigas, maratón de series mientras trabajaba autoconfinada viva. Pero además de ver la nueva versión de Carrie también he tenido tiempo para ‘Gossip Girl’. Y sin hacer spoilers solo os digo que me quedo con la primera versión de las dos series, a nivel de historia y a nivel de vestuario. Y hablando de vestuario, ha sido ver esta falda midi de Eugenia Osborne y pensar directamente en que Carrie Bradshaw la podría llevar perfectamente.

Se trata de una falda midi marrón de ecopiel con efecto vuelo y cinturón a juego. ¡Una maravilla!

Falda ecopiel (45€)

Falda ecopiel. FOTO: Trur Stories

Nos encanta como la ha combinado Eugenia Osborne con una camisa fluida blanca y unos botines de piel.