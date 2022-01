Entrar a las rebajas de Zara y acabar en ZARA NIÑAS por los pantalones de punto que quedan genial hasta a las mujeres embarazadas

¿Cuántas veces has acabado comprando tus prendas de ropa en Zara niñas? Pues si aún no lo has hecho vas a caer estas rebajas. Y no lo decimos nosotras, lo dice Lucía Bárcena que además ha demostrando que aún estando embarazada puedes seguir comprando en Zara Kids y los pantalones te siguen dando talla incluso con barriguita. Y la verdad es que no pueden ser unos pantalones de punto más bonitos. A simple vista te piensas que seguro que serán de una marca especial y desconocida, pero no amigas, son de Zara y de la sección de niñas.

¿Lo mejor? Que están rebajados y aún disponibles en todas las tallas por si quieres ir vestida igual que tu hija.

No puede ser más bonita y especial esta foto, nos hemos quedado enamoradas al igual que todas sus seguidoras en Instagram.

PANTALÓN PUNTO ESTRUCTURA (12,99€)

Pantalón punto. FOTO: Zara Kids

¿Nos vamos de rebajas? ¡Evidentemente!