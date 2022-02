Ropa plegable, la solución que necesitabas a los problemas de espacio en cualquier escapada de entretiempo

Con cada año que cumplo soy más consciente de los beneficios de un armario cápsula construido a base de unas 10 ó 20 prendas que podríamos llamar básicas, que realmente use, funcionen, de la mejor calidad posible y asequible y si puede ser que sean lo más combinables entre sí además de versátiles. Esto es algo que me soluciona más de un problema, el primero de todos el de espacio, pero también el de tiempo a la hora de elegir la ropa que ponerme cada mañana, e incluso me ayuda a ahorrar al invertir en ciertas prendas que permanecen conmigo más de una temporada, en vez del gasto continuo y a goteo al que venía acostumbrada desde hace muchos años.

Un sentido práctico que no solo se limita a la intimidad de mi armario, si no que sin darme cuenta he ido extendiendo a varios aspectos de mi vida, y uno de ellos ha sido los viajes. Fan de las escapadas improvisadas, aunque solo sean un par de días, siempre tenía el dilema de hacer una maleta pequeña pero con todo lo necesario en tiempo récord, y si fuese posible que también fuese fácil de deshacer al volver a casa, en vez de quedarse semanas en un rincón de mi cuarto.

Por todo esto no puedo estar más contenta con mi último descubrimiento. Vardier, una firma especializada en ropa plegable para llevar a donde tu quieras en muy poco espacio. Se denominan a sí mismos como la marca de moda femenina para el “por si acaso”. Y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo. Su filosofía parte de hacer productos sencillos de moda para chicas prácticas y con personalidad que les gusta ir preparadas para “por si acaso refresca”, “por si acaso el aire acondicionado está a tope”, “por si acaso llueve”...

Un nuevo imprescindible en tu bolso que no solo es perfecto para cuando viajas, si no que también pueden acompañarte en tu bolso de invitada para entrar a la iglesia, en tu mochila para ir de excursión... Un sin fin de posibilidades, ya que además entre sus prendas encontrarás no solo chubasqueros tipo corta vientos, si no que hay desde chaquetas de punto corta y largas, hasta jerséis, kimonos o bonitas sudaderas. Y te ocupan prácticamente lo mismo que un móvil. La idea es que te olvides de arrastrar esa chaqueta o ese jerséy encima todo el día, pero sin pasar frío ni sufrir por las inclemencias del tiempo.