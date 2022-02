Tamara Falcó sale de su zona de confort para adelantarse a la primavera con esta blusa verde que amarán las chicas más boho

Jueves noche ya no es sinónimo de fiesta, si no de la tertulia de actualidad en ‘El Hormiguero’ de Antena 3 para disfrutar de los lookazos que se marcan Tamara Falcó y Nuria Roca. Y anoche la marquesa de Griñón nos dejó ojipláticas saliendo de su zona de confort y arriesgando con un estilismo más propio de la presentadora valenciana. Pero eso sí, siempre de la mano de la estilista del programa, Montse Nieto, que siempre hace magia y moda con Tamara. Y es que amiga, ya sabemos que Tamara Falcó nos tiene acostumbradas a sus looks más clásicos y pijos, con tonos neutros y cortes más básicos, y de ahí es difícil de sacarla. Pero esta vez lo ha hecho para marcarse un estilismo a todo color que podría salir directamente del armario de Nuria Roca.

Tamara Falcó ha lucido en ‘El Hormiguero’ una blusa verde de lo más boho y unos pantalones marrones para adelantarse a todos los looks a todos color que llevaremos en primavera cuando llegue el buen tiempo.

Una oda al color como describe la estilista del programa que Tamara ha lucido con camisa verde de Antik Batik y pantalones marrones de Sandro.

Stories de Montse Nieto. FOTO: @demolina

Si ayer era Victoria Federica la que nos sorprendía con un jersey de cuello alto verde, hoy es Tamara Falcó con esta blusa casi del mismo tono verde que Victoria. Y eso solo puede querer decir una cosa, que necesitamos una prenda en tono verde en nuestro armario para los próximos meses. No es un tono que suela calificarse como neutro (salvo casos muy concretos) y, sin embargo, se está posicionando como uno de los colores más deseados aquí y ahora. Ya sea en abrigos, vestidos, camisas, pantalones o en jerséis de cuello alto. La conclusión es que necesitamos prendas de color verde en nuestro armario de invierno para ir dando la bienvenida a los colores más primaverales que ya deseamos en nuestro armario.

Blusa de popelín Kira (170 €)

Blusa verde. FOTO: Antik Batik

La blusa de Tamara Falcó es esta de Antik Batik. Un diseño amplio verde de popelín de algodón para combinar con unos pantalones o una falda del mismo color en un total look efecto color block o cambiando de color como la marquesa. Una blusa con cuello redondo con un botón, mangas abullonadas ajustadas en los puños por un botón y frunces sobre el pecho