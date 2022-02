Edurne y Antonio José le cantan al desamor: “El amor llega cuando dejas de buscarlo y ahí te das cuenta de que el verdadero amor existe”

Ay amiga, si estás harta de escuchar hablar del amor este lunes 14 de febrero, ya sea porque tienes el corazón roto o simplemente porque no eres nada romántico y no crees en el amor, tenemos un consejo. Olvídate de San Valentín. Porque como diría Ana Milán, San Valetín soltera que no sola. ¿Preparada? Primero de todo ponte el nuevo tema de Edurne en colaboración con Antonio José y después lee esta charla tan amena que hemos tenido con los dos artistas españoles. Porque el amor lo es todo es esta vida, pero no solo el amor romántico, también el amor propio y el rodearte de buenas personas con un corazón noble como el de Edurne y Antonio José. Ellos desprenden esa energía tan pura que tanto nos gusta. Y cuando sus dos preciosas voces se juntan solo puede surgir la magia.

Edurne y Antonio José representa dos momentos muy diferentes del amor romántico; Edurne muy enamorada de su pareja y de su hija, y Antonio José superando un desamor que le ha marcado a fuego y que nos narra en su último trabajo ‘Fénix’. Y ahora llegan juntos para cantarnos este ‘El amor no existe’. Un regalazo para sus fans (y para todos los amantes de la música) que está incluido en la edición deluxe del disco ‘Catarsis’ de Edurne. ¡No te pierdas nuestra entrevista!

¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?

Antonio José: Muy contentos, muy felices de poder estar aquí.

Edurne: Sí, muy felices de poder estrenar por fin este videoclip de ‘El amor no existe’, un tema que hicimos el verano pasado, así que estamos encantados de que ya haya visto la luz.

Y en plenos mes del amor y de San Valentín, vosotros llegáis con este contundente mensaje de ‘El amor no existe’. Al revés del mundo, nos llegáis diciendo que nos están engañando y el amor no existe.

Antonio José: (risas) ¡No, hombre, no es eso! Yo creo que lo puede explicar mejor Edurne.

Edurne: Primero empezando con el tema de San Valentín, yo no soy nada de esta fecha. Creo que el amor se tiene que celebrar todos los días, no solo hay un día que se pueda demostrar el amor a tu pareja. A la hora de componer este tema, cuenta la historia de después de dejar una relación que te piensas que el amor no existe. Esas relaciones de idas y venidas, que te siguen prometiendo que va a cambiar la cosa pero llega un punto que dices ‘no’.

Antonio José: Que sientes que has fracasado.

Que lo intentas una y otra vez y no hay manera...

Antonio José: Exacto, que no ha podido ser aunque quieras.

Y hablando de amor, vuestro flechazo artístico, si no me equivoco, surgió en un evento.

Edurne: Sí, nos conocimos en un evento y a mi me gusta rodearme de gente bonita que me aporte cosas buenas. Y cuando conocí a Antonio José, yo que soy mucho de energías, me gustó su energía, su manera de trabajar, obviamente su manera de cantar. Tiene una voz espectacular, lo vi muy como yo. Es un chico con mucho talento, muy currante y muy humilde. Y de ahí surgió la propuesta de componer un tema juntos.

Antonio José: Yo coincido con ella. La verdad que trabajar con una artista así, con una persona antes que artista, es súepr fácil y salen cosas que tocan la tecla del corazón. Y al final hacemos música para eso, para tocar la fibra y hacer felices a la gente.

¿En qué momento os juntasteis para crear este tema?

Antonio José: Fue este verano, en casa y surgió esta canción qu escribimos también con dos compañeros que son los productores de este tema. Maravillosos son.

Una canción en la que habéis conseguido juntar vuestros dos sonidos de una manera orgánica y maravillosa y que siga sonando a Edurne y Antonio José a la vez.

Edurne: La magia de compartir dúos con amigos y compañeros, en la mezcla está la belleza. Antonio tiene esos toque flamencos que me gustan mucho y que le pueden aportar algo diferente a mis canciones. Yo soy fanática de esas mezclas.

Antonio José: Enriquecer la música que de eso se trata.

Ahora que habéis trabajado juntos, ¿con qué cualidad artística del otro os quedaríais?

Antonio José: Yo la versátil que es Edurne, es una tía muy versátil.

Edurne: (risas) Jo, yo es que de ti me quedaría con muchas cosas pero sobre todo haría una mezcla de la personal y lo profesional que no se consigue con mucha gente. Es autentico.

¡Qué bonito! Decís en la canción, “no me prometas más amor, porque el amor no existe”. ¿El algún momento habéis dejado de creer en el amor?

Antonio José: En el caso de Edurne, no... (risas).

Edurne: Queda raro decirlo porque llevo muchos años con mi pareja y es verdad que tampoco he tenido muchas ocasiones para desengañarme amorosamente. Yo en mi caso, no.

Antonio José: ¡Yo, sí! Yo he dicho el amor no existe pero luego vuelves a encontrarte, a buscarlo. Antes Edurne me ha dicho una cosa que es verdad, cuando dejas de buscarlo es cuando de verdad llega el amor. Así que ya no lo busco más, cuando llegue que llegue y ahí es cuando me daré cuenta que el verdadero amor si que existe.

Está claro que cada uno estáis en un momento de vuestra vida y por eso también afrontáis el amor de una manera diferente. Edurne, si dentro de unos años llega tu hija ya adolescente y te dice que le han roto el corazón y que el amor no existe, ¿qué consejo le darías?

Edurne: Buf, ese momento va a ser muy duro... Pero le diría que claro que existe y más siendo tan jovencita. Que le queda toda la vida por delante pero que tampoco intente idealizar el amor y que la prioridad de su vida no sea buscar un amor. El amor más importante es ella misma. Intentaré ayudarla lo máximo posible pero en cuestiones del corazón es muy difícil ayudar. Los sentimientos que tiene una persona, son tan propios... ¡Espero que no le pase nunca, no quiero sufrir! (risas).

Y Antonio, tu que en ‘Fénix’ también le cantas al desamor y terminas con ese ‘Por mil razones’ que es un canto al amor propio. ¿Qué consejo darías a alguien que te dice que el amor no existe?

Antonio José: Seguramente hay muchas personas que están en ese punto de inflexión ahora mismo pero cuando estás en ese momento de no existe nada, desilusionado con la vida, es ahí cuando empiezas a valorar mucho más las cosas. Yo creo que tienes que vivir experiencias así porque esos palos te ayudan a avanzar en la vida.

Y hablando de palos en la vida, tu Edurne que sabes lo que es ir a Eurovisión. ¿Cómo estás viviendo todas las críticas a Chanel y la locura del Benidor Fest?

Edurne: Chanel me parece maravillosa, es una artista súper completa y es una propuesta que nos va a representar maravillosamente bien en Eurovisión. Entiendo que la gente pueda estar en desacuerdo con la manera de elegir al representante pero no es justo que se la culpe a ella cuando no tiene nada que ver. ¡Se ha tenido que quitar hasta Twitter por el hate! Y yo que he pasado por todas estas críticas eurovisivas, no me quiero ni imaginar. Y más ahora que estamos tanto con la salud mental no entiendo que no sean consciente del daño que se puede hacer a ella y a su familia. Ella que es una trabajadora nata... ¿Es la manera más apropiada de elección? No lo sé, pero si ha ganado todos a muerte con ella.

Antonio José: Que disfrute su momento y que no escuche cosas que no le van a sumar. Que se rodee de los suyos y que vaya a Eurovisión a comerse el escenario.