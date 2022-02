Las zapatillas Veja de Vicky Martín Berrocal son el calzado definitivo que necesita tu zapatero este invierno hasta para llevar con trajes

Si Vicky Martín Berrocal se calza unas zapatillas Veja es que está claro que son las favoritas de las mujeres que más saben de moda para lucirlas hasta con sus looks más arreglados. Si ayer nos enamoraba con su look con traje y camisa vaquera, hoy lo hace con un total look negro y las zapatillas Veja que son moda. Que las zapatillas blancas son un ‘must’ en el armario de todas las ‘insiders’ de moda, ya es una realidad más que demostrada. Y Vicky Martín Berrocal con su estilazo y elegancia natural no podía ser menos. Y para un día ‘non stop’ Vicky ha optado por lucir una zapatillas Veja blancas de esas que aman todas las chicas que aman la moda con un pantalón negro de vestir, camiseta negra y abrigo de paño en el mismo tono.

La clave siempre ha estado en saber sacarle partido a las sneakers y convertirlas en un detalle rompedor que consigue aportar chispa y originalidad a la propuesta, y no al contrario. Y así lo han demostrado las que más saben de moda en estos últimos meses recurriendo a estos diseños para completar sus outfits.

Veja es la marca que unió a pijas y indies con su modelo más clásico, el V12. Y, como todas las Veja, son sostenibles al estar hechas con materiales reciclados y algodón orgánico. Además de en la página oficial de la marca, en España puedes encontrar las Veja Venturi en espacios multimarca como Farfetch o Miinto y en las tiendas, físicas y online, de &Other Stories.

La firma, favorita de reyes y reinas del buen street style desde su creación en 2005, imprimió su inicial en el lateral de todas sus creaciones para que fuera reconocible. Esa V de colores sea ha convertido en el mejor complemento de unas zapatillas blancas.