Palomo Spain: “No hay tanta diferencia entre los participantes y yo. Ahora estoy optando a un premio como es el de LVMH”

Al igual que remarcamos la importancia del aniversario del 75 aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, también hay que destacar, la celebración de la segunda edición del premio Allianz EGO Confidence in Fashion. El jurado para esta ocasión está formado por: Palomo Spain, diseñadora español con reconocimiento nacional e internacional; Ana Larrañaga, directora de negocio ferial de IFEMA, en representación de MBFWMadrid; Andrés Aberasturi, comisario de Allianz EGO; y Maruca García Paredes, directora del Área de Moda de la Escuela ESNE. La ganadora de esta edición fue Evade House. La diseñadora se llevó una dotación de 6.000 euros y podrá presentar en la edición de septiembre 2022 de la pasarela Allianz EGO.

Un total de de 15 marcas emergentes, han presentado sus creaciones mediante un discurso basado en cómo han construido la firma y cuáles son los objetivos quieren realizar en la industria. Las firmas que han optado por el premio este año han sido: Anel Yaos, David Catalán, Ele, Evade House, FÁTIMA MIÑANA, Goodption, Heaven Vision, Joss Blake, Laretta, LIBÉRRIMO, MARLO STUDIO, Morle, NIMPH, REPARTO y The Artelier.

Palomo Spain en el stand de Allianz EGO en MBFWMadrid. FOTO: Albert Mollon

La Razón Lifestyle hemos podido hablar en el espacio de Allianz en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a Palomo Spain. Nos contó cuáles han sido las guías para nombrar a la ganadora, Evade House, y qué proyectos tiene para el 2022. ¡Sigue leyendo!

Para la segunda edición te han escogido como miembro del jurado para decidir quién será el ganador del premio de alianza, ¿qué te pareció la propuesta?

Me hace mucha ilusión pertenecer y participar en la segunda edición del premio Allianz EGO Confidence in Fashion. Este tipo de iniciativas son clave para apoyar a los jóvenes diseñadores. Puedo ser un buen ejemplo o referencia para la moda emergente. No hay tanta diferencia entre los participantes y yo. Hace muy pocos años, estaba en la misma situación. De hecho, estoy optando a un premio como es el de LVMH. Me siento igual que ellos, cuando estuve en París presentando mi colección. Me encanta conocer nuevas firmas y por supuesto, sus historias.

¿Qué reglas o directrices se han seguido para nombrar a la ganadora?

Hemos escuchado a todos. Cada uno tiene una historia diferente, pero todas son muy interesantes. Eso sí, al final priman las ideas que nos sorprendan, en otras palabras, propuestas que no hemos visto anteriormente. Hay gente que tiene un discurso muy concreto que va hacia un nicho de mercado, que todavía no existe. Existe gente muy innovadora que nos han dejado boquiabiertos.

Un total de 15 marcas emergentes se han presentado en el concurso, ¿cómo estás viendo a estos jóvenes diseñadores que están llegando con mucha fuerza?

Sin ninguna duda, la moda emergente española está siendo muy interesante. Muchos de ellos han asumido en su discurso o forma de trabajar, un compromiso absoluto con la sostenibilidad o con la inclusión. Tienen la idea muy clara de a donde quieren llegar, de cómo es su público, cuáles son sus precios…

A la ganadora Evade House, ¿qué consejo le darías para seguir su camino en la moda?

No debe de perder de vista la realidad de su marca. Que no se deje llevar por el momento, y que vaya siempre con pies de plomo. A la vez que construye una marca y una comunidad, tiene que tener muy controlado la realidad empresarial. Tiene que ir funcionando poco a poco, no te quiero decir que haga dinero desde el primer día, pero sí que vea que su trabajo tiene un valor en el mercado.

El 4 y 5 de marzo has mostrado en París tu colección debido a que estás entre los 20 semifinalistas de LVMH, ¿cómo fue la presentación?

La verdad que fue fenomenal. Al final estar en un concurso como LVMH, te acerca mucho a la industria o de ver cómo te reconocen tu trabajo en el ámbito internacional. He regresado muy contento, con mucha ilusión y fuerza. Después de esto, tengo claro que mi trabajo es reconocido y se tiene en cuenta.

De nuevo te vemos de jurado en maestros de la costura, una edición diferente por tener nuevas caras y antiguos alumnos, ¿qué novedades o sorpresas nos quedan por ver?

El concurso sigue con la misma dinámica y con el objetivo de enseñar al público cómo es la moda española. Habrá más pruebas apasionantes y sorpresas que encantarán. Os puedo desvelar, que la final será muy emocionante y reñida.

¿Cómo de importante es la divulgación de la moda española en la televisión?

Es otro granito de arena más. Sirve para poner en el foco a todos los diseñadores españoles, pero no podemos olvidar que la pasión por la costura regresará con mucha fuerza.

Palomo Spain en el stand de Allianz EGO de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: mercedes benz fashion week madrid

¿Qué proyectos tienes para este 2022?

El 2022 viene cargado de novedades. Seguir con Maestros de la Costura, el premio LVHM, presentaremos otra colección en París en junio y proyectos muy emocionantes, que se irán conociendo poco a poco.