Así es la chaqueta azul con hombreras XXL de Paula Ordovás con la que añadirás un toque elegante a cualquier look

La blazer es esa prenda que cualquier mujer tiene en su armario. Hay centenares de modelos para escoger, como el estampado de pata de gallo, los cuadros, el tartán o el monocolor. Desde Carmen Lomana, hasta Tamara Falcó tienen una blazer entre sus opciones para el día a día. Si antes estaba más orientada a un estilo clásico de vestir, las firmas han sabido renovarse, y quien no tenga esta pieza entre las opciones de sus conjuntos, es porque no encontró la adecuada. Si eres de esas personas, hemos encontrado una, eso sí gracias a Paula Ordovás, que es esa pieza fácil de combinar y que sentirás un flechazo al momento. Ante la duda, la chaqueta es la respuesta a todas nuestras urgencias de moda. Sienta fenomenal con un vestido o un pantalón de traje.

¿De dónde es la blazer que hemos localizado? Está disponible en My Peeptoes, la marca de Paula Ordovás. Ella es fan incondicional de este tipo de prendas, y si eres seguidora de ella como nosotras, te habrás fijado que tiene blazers de todo tipo de colores y estampados. No pierdas detalle de la pieza que añade vida y estilo a cualquier look.

Esta blazer tiene el nombre de Versalles y te llamará la atención por su patrón recto y fluido. Nos encanta por las hombreras en formato XL y la manga larga. El tejido de la prenda es fino y suave, es decir, es esa prenda de entretiempo que nos ayuda a no pasar frío por las noches, pero no pasamos calor durante el día.

A continuación te contamos todo sobre la chaqueta que combinarás con un vaquero de tiro alto, e incluso, con un mini falda de cuero. Recuerda que añade un toque elegante a cualquier look, e incluso a uno deportivo.

BLAZER VERSALLES (79,00€)

Blazer azul estilo ochentera. FOTO: My Peeptoes

Si hemos visto a Paula Echevarría con blazer y gorra deportiva, o a María Pombo con una de su firma para ir a una reunión de trabajo, ¿por qué tú no? Esta prenda tiene el color perfecto, y no exageramos, porque con este tono es fácil combinar cualquier prenda. Es un azul plomo que realza cualquier look.

Esta chaqueta tiene un toque especial, y eso lo podemos ver en la botonadura del centro delantero. Aunque pensamos que el éxito de este blazer, está en el acabado de la manga, la hombrera y el tono. Son las tres características que hacen, que una prenda sea un básico en el armario.