Si eres amante de las New Balance estos son todos los modelos que importan esta temporada

A estas alturas nadie puede negar que la marca New Balance ha conseguido el sueño de muchas firmas: convertirse en la favorita de todas las que saben (o les importa) la moda. Porque estas zapatillas de deporte hace mucho tiempo que trascendieron los gimnasios y de más actividades para convertirse en el calzado favorito de influencers y trendsetters y la calle se ha convertido en una auténtica plaga. Algunos de sus modelos son tan codiciados que no solo se agotan en unos días, si no que las webs de reventa se han aprendido lo lucrativo del negocio y ofrecen pares sueltos por hasta 2500 euros.

Todo empezó con el mítico modelo 574, uno de lo más llevados y usados, que además podemos encontrar disponible en muchísimas combinaciones de colores. Pero de ahí, la fiebre por esta marca americana fue desatándose, primero con el modelo 530, uno de los primeros en cargar el cartel de ‘Sold Out’ al poco de estar a la venta. Después llegó lo que podemos considerar el verdadero boom con la reedición de uno de los modelos vintage de la firma las 990 v5. El uso de este modelo por parte de expertas en moda, sumado al cierre temporal de la fábrica por la pandemia provocó una falta de stock que automáticamente las hicieron convertirse en las zapatillas más buscadas y deseadas del momento, con lista de espera de hasta un año.

Y parece que las fanáticas de New Balance se aprendieron al pie de la letra la lección, ya que uno de los últimos diseños en ver la luz este año, el 550, se agotó en muchísimo menos tiempo que ninguno, da igual el color (blanco con azul, con negro o con verde son los favoritos del Street Style). Por eso ahora nosotras queremos adelantarnos a este problema y contarte cuáles son los nuevos modelos que causarán furor esta temporada, para que te hagas con ello antes de que se agote.

Zapatillas modelo 574 core, de New Balance (100 euros)

Zapatillas modelo CT1500, de New Balance (84 euros)

Zapatillas modelo Made in the UK 991, de New Balance (230 euros)

Zapatillas modelo 300 Court, de New Balance (90 euros)

Zapatillas modelo 878, de New Balance (110 euros)

Te aseguramos que no solo no te arrepentirás de esta compra, si no que además podrás lucirlas durante todo el año, tanto en verano acompañadas de vestidos sueltos y midi como cuando llegue el otoño con tus vaqueros favoritos.