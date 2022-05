El lookazo de la semana es para Nuria Roca y el vestido bordado de firma española más especial de toda la primavera (y el verano)

Si ayer nos enamoraron los pantalones de lentejuelas verdes de Nuria Roca, no sabéis que flechazo el vestido de Nuria Roca. Y además son de firma española. Y cuando los veáis vais a saber de que marca son, porque sus pantalones son los más bonitos y los que más han triunfado en los últimos meses. ¿Os acordáis de los pantalones amarillos con estampado hippie que han arrasado? No hay nadie que no le pregunte a la presentadora valenciana de donde es el vestido étnico que sacó anoche en ‘El Hormiguero’, y nosotras que somos todas una detectives de la moda lo hemos descubierto. Y es de una de las firmas españolas favoritas de Nuria Roca y hasta de la Reina Letizia. ¿De qué marca estamos hablando? Su nombre, Michonet, está inspirado en el taller de bordado Maison Michonet, que terminó siendo una parte fundamental del imperio textil de Chanel, y su creadora, Natividad Pacheco Soldado, fue diseñadora durante años de Scalpers. Una marca que ya ha enamorado a María Pombo, Tamara Falcó o a Carmen Lomana.

Se trata de un vestido de estilo camisero de la nueva colección de Michonet en color naranja y con estampado étnico con bordados de flores en diferente vestido. Con botones, de estilo camisero y de mangas un poco abullonadas. Un diseño de esos perfecto para ahora en mayo pero que también puedes seguir luciendo en los días menos calurosos del verano.