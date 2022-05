La Reina Letizia se sorprende con la camiteta de la fotógrafa Angelica Dass

La reina Letizia presidió ayer en el Oceanográfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València el acto de entrega de las condecoraciones de Cruz Roja 2022, que ha recaído en siete personas y entidades.

Una de las galardonadas fue la fotógrafa brasileña Angélica Dass, fundadora del reconocido mundialmente Humanae Proyect, un trabajo fotográfico que invita a reflexionar sobre el color de la piel, igualando los nombres de verdaderos colores con tonos reales de la piel, en vez de quedarnos en las falsas denominaciones “blanco”, “rojo”, “negro” y “amarillo” asociadas a la raza.

La galardonada se mostraba agradecida por el reconocimiento en una de sus publicaciones: “Es un honor recibir esta medalla que reconoce el papel humanitario de mi fotografía. No creo que soy una activista, lo que soy, como todos somos, es una activadora de conversaciones, de diálogo.”

Y tanto que es una activadora de conversaciones, porque su look elegido para recibir la condecoración está dando mucho que hablar. Y es que Angélica sabía que tenía que aprovechar una oportunidad así para hacer eco de algo cuanto menos natural: las tetas.

La fotógrafa apareció con un traje de pantalón y chaqueta de cuadros beige y rosas, a conjunto con una camiteta marrón, creación de la organización sin ánimo de lucro ‘teta & teta’, que reivindica la libertad femenina a través de la creatividad y el activismo.

La propia comunidad teta & teta, cuenta en sus redes sociales que fue Angélica quién contactó con ellas para llevar una de sus camisetas: “Hola, quiero comprar la camiteta nudista rosa para ponérmela en un premio pero no hay S. La reina me entrega la Medalla de Oro de Cruz Roja y me parece una gran oportunidad para enseñar las tetas. No me dejan llevar mensajes políticos así que voy en tetas”.

Como no había su talla, le propusieron llevar una camiseta rosa cualquiera al estudio para hacer el diseño a su medida. ¡Pero sorpresa! Apareció con una camiseta color marrón porque pegaba más con su traje y sobre todo porque ”me sienta mejor; y chicas, camiteta nudista para mujeres negras, por favor”.

El éxito del imprevisto fue tanto, que el equipo de teta & teta ha decidido ofrecer el mismo modelo de camiseta en su tienda. Obviamente con el nombre: “Camiteta Nudista Angélica”. Un triunfo doble que nos ha dejado esta imagen tan natural y aplaudida por todas.