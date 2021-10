“Menos rosa y más investigación”

Reivindicar la libertad de todos los cuerpos, y en concreto, la figura femenina es a lo que se dedican las cuentas que han promovido esta campaña #menosrosaymásinvestigación con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

El 19 de octubre el color rosa invade las calles, revistas, anuncios, telediarios, redes sociales... para concienciar del tumor más frecuente en las mujeres occidentales según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Sin embargo, numerosos colectivos de apoyo a la mujer en situación de cáncer se encargan, a través de las plataformas y redes sociales, de convertir todos los días en la lucha contra el cáncer de mama creando un compromiso en la sociedad, aportando visibilidad y realidad sobre la enfermedad con testimonios e imágenes reales.

En Instagram bajo el hashtag #menosrosaymásinvestigación cuentas como @tetayteta, @pechosfueramagazine y @schooloffeminism reclaman atención, transparencia y responsabilidad por parte de las organizaciones que recaudan fondos contra la enfermedad. Asimismo, insisten en la importancia de la investigación y la detección precoz, pues los estudios revelan que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida.

“El cáncer de mama no es rosa” pretende conseguir que el cáncer de mama deje de ser tema tabú y se contemple de forma natural como una enfermedad física y emocional, ya que afecta a todos los entornos de la mujer, y no como una lucha “El cáncer de mama es una enfermedad que se cura o no se cura, pero en el caso de que no se cure, no hay mujeres que pierdan la batalla” indican.

La intención de estas plataformas es ayudar y acompañar a la mujer en su proceso de aceptación, tratamiento, cirugías y efectos secundarios desde la realidad, respetando la libertad de la enferma y teniendo en cuenta las necesidades del tipo de tumor.

Los textos del libro “¡Pechos Fuera! Un manifiesto por la libertad de las tetas, mamas, senos, domingas, mamellas, lolas, perolas…” están recorriendo las redes para reivindicar las necesidades y la realidad del cáncer de mama.

La autora de ¡Pechos fuera! (Ed. Zenith del Planeta de los Libros), Patricia Luján explica como el pecho femenino sigue siendo un tema de debate y una imagen hipersexualizada.

El fin de la campaña es concienciar sobre el Pinkwashing, la estrategia de marketing que surgió con el Día del Cáncer de Mama, aquellas que duran muy poco tiempo, se apropian de su lucha cuando en realidad, no promueven ninguna política favorable, sino que es únicamente una gran estrategia propagandística.