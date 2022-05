Esta es la sudadera verde de Mango que vamos a llevar todas si nos vamos de vacaciones al norte de España este verano

Estamos en esos días que hace calor a todas horas, pero si te has planteado unas vacaciones en el norte, tienes que añadir una prenda en la maleta. A pesar de estar a 35 grados por el día, durante la noche en determinadas zonas como en Galicia o Cantabria, notarás que hace un poquito de frío y, por lo tanto, tendrás que coger una chaqueta o una sudadera que combinan genial con una mini falda o un vaquero corto. A pesar de que quieres lucir tu mejor top estilo noventero, terminarás necesitando una prenda de abrigo. Como nosotras estamos pensando en las vacaciones de verano y posiblemente iremos al norte, hemos encontrado la sudadera de Mango más bonita e ideal del momento.

Toda la familia Pombo siempre que se van de vacaciones al norte, no se olvidan de los jerséis o chaquetas denim. Cuando María Pombo descubra la sudadera de Mango, irá corriendo a la tienda a por un modelo igual. Tendrás que ser rápida porque es la típica prenda que a los pocos minutos está agotada. A pesar del cambio de las temperaturas, tenemos que mantener a raya nuestro estilo y seguir aportando un toque diferente.

Esta sudadera te valdrá tanto para una noche en el norte de España, como para el inicio del otoño. Por ese motivo, es una compra segura y rentable. Carlota Weber es influencer y fundadora de la marca sostenible, Siesta al sol. Tanto por su trabajo como por el estilo, tienes que tenerla guardada en el archivo de Instagram. Ella fue la descubridora de la sudadera viral de Mango.

Tal y como dice Carlota Weber en el post de Instagram, tiene un tono verde que recuerda al brócoli. Si eres más discreta, utiliza un pantalón de tiro alto o una falda corta, pero si te gusta seguir las tendencias, añade un pantalón del mismo tono. Crear conjuntos monocolores, pero con matices del mismo tono es divertido y fácil de hacer.

¿Te gusta la sudadera de Mango? Claramente sabemos que es un sí, por ese motivo, hemos encontrado la prenda en la web. No pierdas detalle.

JERSEY PUNTO DEGRADADO (39,99 €)

Jersey de manga corta. FOTO: mango

Este jersey o sudadera es de un tejido de punto tan fino, que no notarás calor, pero sí que no pasarás frío en las noches de verano. Nos encanta el degradado del color verde porque permite jugar con este tono, y añadir otras piezas al look en el mismo tono.

Si quieres arrasar este verano en tu pueblo o en las vacaciones al norte de España, añade el pantalón en el mismo tejido y color que tiene Mango. ¡Estarás espectacular!