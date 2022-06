El resurgir de la moda vintage que abalan celebrities como Bella Hadid y Kim Kardashian

Muchos piensan que la famosa Gala del MET es simplemente un escaparte totalmente artificioso donde la moda en general y la norteamericana en particular demuestran toda su capacidad de esplendor. Para muchos es la máxima expresión de la moda convertida en arte (con permiso de la Alta Costura) pero de una forma viva. Por ello no es de extrañar que sean muchas las celebrities que recurren a piezas antiguas para pisar no solo estas, si no muchas otras alfombras rojas. Para el recuerdo de los últimos tiempos, el Jean-Paul Gaultier de Giorgina Rodriguez en el Festival de Cannes de 2021, los tres diseños de Chanel, Versace y Gucci que lució la modelo Bella Hadid para pisar “La Croissete” en la edición de 2022, y por supuesto el vestido vintage más comentado hasta la fecha, el famoso diseño de Marilyn Monroe que Kim Kardashian paseó por la alfombra roja del Metropolitan, y cuyos desperfectos han sido motivo de debate internacional, hasta el punto que han llevado al Consejo Internacional de Museos a prohibir usar prendas con valor histórico.

Todo esto demuestra que la moda vintage está quizás más de moda que nunca, y que su auge gracias a celebrities de referencia ha impulsado a los consumidores a animarse con esta manera de comprar, que favorece además el consumo responsable y consciente y alarga el ciclo de vida de las prendas. Como prueba los últimos datos que nos deja Vestiare Collective, una empresa francesa especializada en el sector de la ropa de segunda mano, y que vio hace muchos años todo el poder que ésta tendría en el mundo de la moda, convirtiéndose así en la líder indiscutible del sector en la actualidad.

Según sus datos, las búsquedas de vestidos vintage subieron como la espuma en los primeros meses de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021. Jean Paul Gaultier, Gucci, Versace y Dolce & Gabbana se han mantenido como las marcas más buscadas después de varias apariciones estelares:

-Tras el desfile de Bella Hadid en la alfombra roja en el Festival de Cannes, las búsquedas de bolsos vintage de Gucci by Tom Ford aumentaron un 36% (de un año a otro, respectivamente), especialmente tras el giro que dio el año pasado la creación vintage de Jean Paul Gaultier que lució la modelo, y que provocó un aumento de las búsquedas del 20% de un año a otro para la firma.



-La aparición de Cardi B, Olivia Rodrigo y Blake Lively en la Gala del Met supuso un incremento de las búsquedas de Versace de un 38 % respecto a 2021. En abril de 2022, cuando Dua Lipa posó en los Grammy con un vestido de Versace, las ventas y búsquedas de esta marca aumentaron un 25 y 27 % respectivamente en comparación con abril de 2021.

-Después de la boda de Kourtney Kardashian y Travis Baker el pasado mes de mayo, las búsquedas de Dolce & Gabbana subieron un 53 % en comparación con el mismo periodo de 2021. Aunque la familia al completo lució una gran variedad de piezas de archivo a lo largo de todo el fin de semana, la comunidad de Vestiaire se interesó principalmente por vestidos, zapatillas y bolsos.