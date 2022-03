Agoney: ”Mi paso por Tu Cara Me Suena fue una auténtica evolución. De las actuaciones del programa, me quedo con Rauw Alejandro y Lady Gaga”

El artista canario ha vuelto a revolucionar la música. Agoney publicó su nuevo single, una canción titulada ‘Bangover’, que sorprendió más que nunca a sus fans y a la industria de la música. Antes del lanzamiento, Agoney fue dando pistas a través de Instagram con el objetivo de ir recogiendo pistas, sobre el acogimiento de la canción. Desde su salida de Operación Triunfo, hasta ganar la última edición de Tu Cara Me Suena, no paró en ningún momento. Agoney quería encontrar su camino en la música, y mientras estaba localizando la puerta, el cantante fue experimentado con nuevos género musicales.

‘Bangover’ es la canción lanzadera de 2022. Notarás un gran cambio en Agoney, principalmente porque en ‘¿Quién pide el cielo por ti?’, su anterior single, hay un cambio en el terreno estético y ritmos eclécticos. Después de primer álbum de estudio, ‘Libertad’, y la publicación de 5 singles en el mercado, Agoney regresa con más fuerza. Estamos convencidas que bailáremos con nuestro mejor look esta canción mucho tiempo.

La Razón Lifestyle habló con Agoney. Nos contó cuáles son los planes para este 2022, si se ve en otro tipo de formatos de televisión o con qué actuación de Tu Cara Me Suena se queda. ¡Sigue leyendo!

Presentas tu nueva canción ‘Bangover’ y de nuevo has revolucionado a tus fans y a la industria de la música, ¿cuéntanos más sobre la nueva canción?

Bangover nace de un experimento. Todo surge a través de ir probando sonidos, como mi investigación con el funk de Jamiroquai. En toda esta producción, empecé un poco por el tejado, pero me di cuenta de que podía ser un temazo y tenía claro que quería hacerlo completo. Empecé a escribir una letra de empoderamiento con buena música y me lancé. Y así nace Bangover.

¿Con qué tres adjetivos se puede definir Bangover?

Es muy complicado, porque al final lo que tiene la música, cada uno lo siente de una manera diferente. Creo que puede ser estrambótico, en ciertas ocasiones. Yo quiero que la gente defina cómo es mi nueva música, en relación con lo que cada uno sienta.

Imagen oficial de Agoney. FOTO: Universal Music Spain

¿Cómo fue la composición de este single?

Fue divertido y natural. Yo suelo componer en el momento que se me ocurren las cosas. A mí me han dado libertad absoluta, soy una persona libre cuando tengo que escribir. Y en esta ocasión, fue igual. Me lo he pasado muy bien escribiendo y he sido libre en todo momento.

El concepto de libertad está presente en todo momento

Yo necesito trabajar o escribir sin cadenas. Para crear mi mundo y cuando hago un tema, me gusta construir un universo. En algunas ocasiones hago una película, más que un videoclip. Gracias por todo esto, me encanta escribir.

¿Quiénes han sido tus inspiraciones para ‘Bangover’?

Sobre todo Jamiroquai. Él es una persona muy inspiradora. Necesita empaparme de nuevos de ese funk, para volver a ser yo y así para sentirme vivo. Estoy seguro de que este género me va a acompañar mucho en mi carrera.

Desde que saliste de Operación Triunfo, no has parado en la música, empezaste con tu primer disco, Libertad, y después 5 singles, ¿qué irá posteriormente?

Mucha música, siempre investigando muchos sonidos y viendo nuevas posibilidades. Y eso lo tengo más claro, después de mi participación de Tu Cara Me Suena. He aprendido que todo puede ser más grande de lo que vemos. Por cierto. Me he dado cuenta de que tengo más versatilidad.

¿Se puede decir que después de Tu Cara Me suena has reconocido nuevos, géneros musicales?

Estoy convencido de que sí. Creo que tengo más terrenos para ir descubriendo, de los que yo pensaba. Un gran ejemplo es ‘Bangover’, porque yo venía de hacer Libertad, y el nuevo single cambia por completo. ‘Bangover’ fue un gran reto para mí, porque dejé atrás el tema de baladas. Estoy convencido de que me he superado, principalmente porque he experimentado y me he conocido como artista. Creo que

¿Opinas que has superado el reto que tenías en mente?

Estoy convencido de que me he superado, principalmente porque he experimentado y me he conocido como artista. Considero que el tiempo es muy importante, aprender, dejar fluir la evolución y por supuesto crear.

Junto al single, has sacado el videoclip y nos has dejado sin palabras, ¿cómo fue el proceso creativo?

Todo mi equipo tenía claro cómo tenía que ser esta parte. El único punto que no teníamos claro, era el protagonista. Al final di el paso y fui yo, con mi pareja. Fue todo muy fácil de grabar.

¿Cómo está siendo la acogida del single?

Estoy muy sorprendido porque está funcionando muy bien. Parece que la gente tiene ganas de salir, bailar, disfrutar y gritar. No he tenido miedo en esta ocasión, eso sí, el temor solo lo he tenido con Black. Porque era mi primera vez de publicar algo que era mío. Con ‘Bangover’ me he relajado, y siento que la gente que me acompaña siempre, está a mi lado en cualquier momento, es muy abierta.

El público quiere escucharte en directo, ¿cuándo sucederá?

El 1 de abril estaré en el WiZink Center con Primavera Pop y cantaré en directo por primera vez el tema.

Ahora que es tendencia hacer colaboraciones, ¿con quién te gustaría hacer un dúo?

Me gustaría con el cantante de Years & Years, Olly Alexander. Y ahora que he tenido un acercamiento a raíz de Tu Cara Me Suena, todo es posible.

Felicidades por tu primer puesto en Tu Cara Me Suena, ¿qué has aprendido de este concurso?

Mi paso por Tu Cara Me Suena fue una auténtica evolución. Desde la primera gala hasta la última, se puede sentir un gran cambio. He disfrutado mucho, porque sentía que en cada gala me iba relajando y siendo yo mismo. De las 16 actuaciones del programa, me quedo con Rauw Alejandro, pero claro, también me quedo con Lady Gaga. Soy muy afortunado de haber estado además en esta edición, y poder trabajar con grandes artistas como Loles León, Eva Soriano o Lydia Bosch.

¿Fue una lanzadera Tu Cara Me Suena para volver al foco de la música?

En mi caso no lo he hecho por ese motivo. Lo he hecho como reto personal, para aprender y para quitarme esa espinita de la televisión. Quería disfrutar y dar la vuelta a la tortilla, en otras palabras, de mi trabajo quería hacer algo divertido con un punto cómico.

¿Te verías en otro tipo de formatos de televisión?

Sí me veo en otro tipo de formato, pero por ejemplo en Masterchef no. Tiene que ser un programa de televisión que esté relacionado con mi trabajo.

¿Qué proyectos tienes para el 2022?

Seguir haciendo mucha música, explotar al máximo ‘Bangover’ y cantar en directo, que es mi pasión.