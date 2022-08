De celebrity a marquesa: Así ha evolucionado el estilo de Tamara Falcó en los últimos años

Tamara Falcó es hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler, nació en Madrid y estudió en Massachusetts (Estados Unidos), rodeada del foco mediático durante toda su vida supo caerle bien a los medios de comunicación con sus fascinantes declaraciones mientras comía bombones de una famosa marca de dulces. Tuvo su propio reality show ‘We Love Tamara’ y hasta quiso ingresar en un convento para hacerse monja. Años más tarde, ganó Masterchef Celebrity, conquistó la pequeña pantalla y no se desvinculó de la televisión (ni de la iglesia). Actualmente, colabora en ‘El Hormiguero’ junto a Pablo Motos, tiene su propia firma de ropa, es chef titulada por Cordon Blu y heredó el título de Marquesa de Griñón, tras el fallecimiento de su padre. Sin duda, nacer en el seno de una familia de bien, no te hace ser mejor persona, pero Tamara Falcó conquistó a la prensa y nos enamoró a todos con su presencia.

Tamara Falcó tras ganar Masterchef Celebrity FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Pero, de presencia va la cosa. Si ganas presencia mediática debes cuidar mucho tus estilismos en cada aparición pública. De hecho, Tamara Falcó, que siempre ha estado vinculada con el mundo de la moda, ha ido tomando un protagonismo estratosférico en los últimos años. Ahora, que la hija de Isabel Preysler, estrena el próximo 4 de agosto en Netflix, una serie documental sobre su vida, repasamos el estilo de ‘La Marquesa’ en un viaje por sus looks más representativos.

Su estilismo ha pasado por muchas etapas, algunas buenas y otras malas, pero, sin duda, en los últimos años, la Marquesa ha tenido una grata evolución estilística. Comenzó con looks muy relajados pero, hoy en día el estilo de Tamara importa y será porque lo hace bien.

Nos sorpendió en los Premios Goya 2020 con vestido midi de corte romántico, de tul, palabra de honor en color pastel y nos enamoró, totalmente. De hecho, durante la alfombra roja de esa edición de los premios del cine español, estuvo entre las mejores vestidas.

Tamara Falco en los Premios Goya 2020 FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Ese mismo año, nos mostraba un look mucho más explosivo y desenfadado en el Festival de San Sebastián, donde nos demostró que un top sofisticado puede ser el protagonista de un look negro sencillo con un toque sexy.

Tamara Falco durante el Festival de San Sebastián 2020 FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Además, uno de los colores que más llama la atención de Tamara Falcó es el rojo, la hemos visto en innumerables ocasiones vestir de este color. Pero, se atrevió con las mangas abullonadas antes que nadie y creó una tendencia que meses más tarde sería la estrella del street style.

Tamara Falcó en una cena en 'Four Season' en Madrid FOTO: GJN GTRES

Desde que comenzase a colaborar en ‘El Hormiguero’, sus looks acaparan todos los titulares del siguiente día. Una vez más, el estilo de la Marquesa importa y se convierte en noticia. Normalmente, Falcó suele llevar outfits mucho más relajados al programa con el que los espectadores que están detrás de la pantalla se puedan sentir identificados. De hecho, la mayoría de los looks que enseña Tamara en televisión, días más tarde, están agotados.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. FOTO: El Hormiguero

Eso sí, ser una persona conocida no te hace ser invisible (al contrario) y a la chef le persigue la polémica. Tras coincidir con Carmen Lomana en una cena de Zimmermann, declaró su amor al vestido de Lomana y decidió ponérselo para la boda de su primo Álvaro Castillejo en Sotogrande y... ¡se armó la Marimorena! Un duelo de divas que ha mantenido a España dividida durante dos semanas.

Pero, si algo tenemos claro, es que Tamara Falcó se ha convertido en un referente nacional y que estamos deseando que llegue el día 4 de agosto para conocer quién es realmente ‘La Marquesa’ de Netflix.