Sara Carbonero revoluciona Instagram (y nuestro corazón) con su nuevo cambio de look con flequillo corto y recto para decir adiós al verano

Ya no hay dudas. El flequillo corto es el peinado estrella de este mes de septiembre. Y por si tenías alguna duda, ha llegado Sara Carbonero para dejarnos claro que ella también se apunta al peinado más en tendencia de este otoño 2022. Primero fue Blanca Suárez con la versión de flequillo más corta y extrema, después Georgina Rodríguez a lo Audrey en el Festival de Venecia y ahora llega Sara Carbonero para despedirse de un verano de lo más especial con un nuevo cambio de look con el que ha revolucionado Instagram. Y no nos extraña porque no le puede sentar mejor a la periodista este tipo de flequillo. Nuevo mes, nuevos comienzos y nuevo look para Sara Carbonero mientras su ex Iker Casillas sigue creando polémicas con los medios en sus redes sociales.

Durante temporadas y temporadas, el flequillo reinante ha sido largo y abierto y, por que no decirlo, poco atrevido. El flequillo de cortina es precisamente conocido por poder retirarse en cualquier momento y ser la versión segura a prueba de arrepentimientos que tanto le gusta a Sara Carbonero. Pero la periodista ha ido un paso más allá para arrancar septiembre y nos ha sorprendido con nocturnidad con este flequillo corto recto mientras disfrutaba de los maravillosos atardeceres que estamos teniendo estos días en Madrid. Que así da gusto volver.

Sara Carbonero nos descubre su nuevo cambio de look con flequillo. FOTO: @saracarbonero

Porque no hay imagen más inspiradora para irnos este mismo sábado a la peluquería que la de Sara Carbonero tan bella con su larga melena lisa y su flequillo corto recto. Porque si hace unos días nos enamoraba con un peto vaquero con margaritas perfecto para despedir el verano y llevarlo por Madrid con botas cowboy, ahora solo le faltaba hacernos necesitar esta maravilla de flequillo corto recto que van a pedir hoy todas las españolas más elegantes en la peluquería.