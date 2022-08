Nuestra última compra de rebajas va a ser esta falda midi satinada que Sara Carbonero lleva con alpargatas y nosotras la vamos a llevar con botas en septiembre

Lo sé, habíamos dicho que ya no compraríamos nada más en rebajas, pero hemos cambiado de idea después de ver a Sara Carbonero con esta falda midi satinada de su marca, Slow Love, y de rebajas. Es decir, que no es nuestra culpa, si no de la periodista que nos ha enamorado con esta falda que antes costaba 59,99 euros y ahora solo 19,99 euros. ¿No os parece el chollazo del verano? Sara Carbonero la ha combinado con una camiseta blancas sin mangas. Y aunque es perfecta para llevarla ya en agosto con alpargatas de cuña, nosotras la queremos llevar en septiembre con botas y cazadora vaquera. Una combinación de esas que nunca falla cuando empiezan a bajar las temperaturas. O eso esperamos, que en una semanas se acaba este calor del infierno en Madrid.

Y es que queda claro que todas ya tenemos ganas de ponernos chaqueta, de lucir botas y dejar todos esos looks casi sin tela por el insoportable calor. Por eso ha sido ver esta falda midi satinada de rebajas que luce Sara Carbonero e imaginárnosla con botas, cazadora vaquera o una camisa blanca anudada a la cintura. Que otra cosa no, pero imaginación nos sobra.

Falda midi estampada satinada, de Slow Love ( 19,99 euros)

Falda midi estampada. FOTO: Slow love

Se trata de esta falda midi capa estampada satinada de talle alto realizado con fibras sostenibles que nos parece ideal para combinar con una simple camiseta blanca y sandalias planas como la modelo de la web de Slow Love. Y lo mejor de todo es su precio. Un fondo de armario que nunca pasa de moda y que siempre va a ser el protagonista de todos esos looks.

Aunque Sara Carbonero la lleva con alpargatas de cuña, nosotras nos la imaginamos con botas cowboy o con zapatillas para llevar a la vuelta a la oficina en septiembre.