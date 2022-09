Esta chaqueta bomber de Zara Hombre está causando furor en redes

Parece que últimamente los consumidores nos empeñas en buscar prendas virales en los lugares más insospechados. Y esto es algo que no pasa solo ahora o con el uso masivo de nuevas redes sociales como TikTok, si no que ya lo hemos visto en alguna que otra temporada. Porque sí, todos sabemos de la famosa chaqueta amarilla de Zara o de los consiguientes prendas que han tratado de ocupar su codiciado sitio de icono y emblema de la firma pero que al menos a día de hoy no lo han conseguido.

Pero lo que quizás no te suena tanto es que por ejemplo, el año pasado, hubo unas chanclas de goma y tela con estampado de cuadros vichy (una clara referencia a las de la firma Arizona Love) que consiguieron agotarse tanto en tienda física como online. Y lo más curioso es que aunque si pertenecían a la firma gallega, no eran de la sección de mujer, si no de Zara Kids, cuyo calzado puede llegar en muchas ocasiones hasta el número 39.

Fue ahí cuando empecé a darme cuenta que quizás una de las claves para ser original no era solo buscar otras marcas asequibles igual de buenas que Zara, que también, si no que solo hace falta cambiar de sección. Algo que he confirmado recientemente cuando he visto como TikTok se llenaba de hauls (si existe alguien todavía que no conocer esta palabra significante únicamente enseñar tus últimas compras en formato video) en los que las influencers mostraban sus adquisiciones de Zara Kids e incluso de Zara Hombre.

Y ha sido viendo precisamente en uno de esos vídeos que me he dado cuenta que había una prenda que se repetía y que empezaba a convertirse en viral sutilmente, una bomber de parches de Zara Man. Algo en principio que no sorprende respecto a la prenda, ya que ayer mismo te contamos como esta chaqueta será la favorita de la temporada. Pero, ¿por qué este modelo masculino y no cualquiera de los miles que hay femeninos? Quizás sea porque a día de hoy Zara Woman no ofrecer ninguna alternativa. O sencillamente porque al ser un modelo de hombre más ancho y sin formas consigue el efecto deseado.

Cazadora bomber con parches, de Zara Hombre (59,95 euros)

Sea como fuere, lo cierto es que esta prenda ya corre por las redes como un objeto de deseo, lo que en pocos días o semanas se traducirá en lo que suele pasar, que cuelga el cartel de agotada en todas partes.