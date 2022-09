El lookazo de Amelia Bono para terminar el verano es con falda asimétrica y las botas cowboy blancas del otoño

Por algo Amelia Bono es cada año una de las mujeres mejor vestidas de España. Y no es para menos. Da igual que sea un look muy elegante o uno casual como el que nos ha dejado para terminar el verano, ella siempre dejando su toque más especial como con esta falda midi negra asimétrica que ha combinado con botas cowboy blancas. Porque si algo tiene claro Amelia Bono es que en septiembre las faldas se llevarán negras y con botas cowboy.Toda la tendencia y la moda que necesitamos para empezar el otoño y para estos días que ya empieza a refrescar de buena mañana y por la noche. Un perfecto look con el que puedas ir a la oficina, a una comida con amigas y hasta una cita. Porque Amelia Bono sabe que este es el perfecto look de otoño. Unas botas que enamorarían hasta a Shakira.

Unas botas cowboy que puedes combinar con los más festivaleros y boho como los de Sara Carbonero o como hace Teresa Helbig es sus desfiles con vestidos de alfombra roja o incluso de novia. Como diría la canción, “these boots are made for walkin” y nosotras las necesitamos para patearnos las calles de Madrid con nuestros mejores estilismos de otoño.

Amelia Bono con look con botas para despedir el verano. FOTO: @ameliabono

La tendencia ranchcore o el regreso de la moda cowboy al street style. Si el año empezó con esta tendencia pegando fuerte, a partir de septiembre no te vas a poder negar a llevarla. Los zapatos de Western Affair han dado un soplo de aire fresco a la tendencia, que ahora alcanza su punto álgido gracias a Dua Lipa y a modelos como Kendall Jenner y Gigi Hadid, que han convertido a las botas cowboy en las estrellas del mundo del calzado. Y que nosotras y Amelia Bono las queramos llevar hasta en agosto en Madrid a 40 grados y ahora en otoño 2022 son máxima tendencia.