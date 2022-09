Aunque no te lo creas, las mujeres de 50 años llevan la blazer de rayas diplomática más elegante con camiseta rockera y zapatillas

Ahora que ya estamos en otoño, ya no tenemos que justificarnos por solo pensar (y llevar) looks de temporada. Ya no es solo por las ganas que tenemos de estrenar todas las tendencias, si no porque el otoño 2022 ya está aquí y nosotras no lo podemos recibir con más ganas. Y no solo nosotras, también una de nuestras influencers más 50 favorita, Carmen Gimeno. Porque para terminar la semana nos ha dejado este look elegante y a la vez rockero. ¿Quién dijo que la blazer de rayas diplomática más elegante no se podía llevar con camiseta rockera? Pues Carmen Gimeno nos acaba de demostrar que sí y solo ella lo puede hacer con camiseta rockera y zapatillas. Así se empieza bien el otoño y se termina el verano de la mejor forma. Porque si hay una tendencia que cada otoño, y este aún más, triunfa entre las que más saben de moda, es la blazer. Que nunca puede fallar en tu armario.

Prepárate porque las mujeres de más de 50 años vienen pisando fuerte este otoño Primera fue Ángela Molina y su maravilloso look de Miu Miu, o Carmen Lomana como toda una dama de rojo, después Carmen Gimeno y la blazer de Zara al más puro estilo Blair Waldorf de Gossip Girl para volver a la oficina con estilo, tendencia y comodidad. Y ahora lo vuelve a hacer con el look con blazer más rockero.

Y Carmen Gimeno lleva la blazer para empezar el otoño de la forma que más le gusta a ella, siendo elegante, pero a la vez con un toque casual. Y para eso ella es perfecta. Por eso, ha combinado esta blazer de raya diplomática con una camiseta rockera, vaqueros blancos y zapatillas. Un estilismo tan perfecto que hasta las mujeres de 30 o 50 años lo van a querer llevar a la oficina.