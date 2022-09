Carmen Lomana se convierte en toda una dama de rojo con esta maravilla de vestido y sandalias doradas de tacón sensato para su vuelta al trabajo en Madrid

No hay otra igual y es que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Y como ella misma dice, estábamos deseando volver a ver sus fotografías bajando las escaleras de su casa, con sus looks diarios. Adiós Marbella, adiós vacaciones. Ya tenemos a Carmen Lomana en Madrid y eso no nos puede hacer más feliz, porque ya se va a convertir en toda una chica de septiembre con sus looks como Victoria Federica que este fin de semana ya nos dejaba el primero o Georgina Rodríguez en Venecia. Y Carmen Lomana ha vuelto a Madrid derrochando todo su estilo, elegancia y glamur convertida en toda una dama de rojo. Porque es poco habitual que nuestra socialité favorita salga de sus tonos neutros, del negro y el blanco, pero cuando lo hace, el rojo es uno de sus colores favoritos. Ella es elegancia en cualquier época del año y la dama de rojo para ir a trabajar en septiembre en Madrid o al Teatro Real este verano antes de irse de vacaciones. Y sin olvidarse de sus sandalias doradas de tacón sensato que se han convertido en sus favoritas del verano y con las que aún piensa pisar fuerte y elegante este septiembre.

Un vestido de punto rojo con ribetes en negro, cuello redondo y manga tres cuartos con una falda de vuelo con un aspecto muy lady. Además, Carmen Lomana nos ha chivado que este vestido se puede comprar en Madrid y en Bilbao en Box Calf.

Pero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo. Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Pero como dice ella, la suerte se busca y se trabaja. Ejemplo de mujer emprendedora y luchadora. Lanzó su marca de zapatos justo unos meses antes de la pandemia, y pese a ello ha conseguido sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica mundial. Y no solo ha sobrevivido, si no que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana.

Easy mule gold, de Isabel Abdo (210 euros)

Sandalias doradas. FOTO: Isabel Abdo

Se trata de esta maravilla de sandalia dorada con tacón stiletto sensato de 5,5 cm, en punta redondeada con puntera abierta y destalonado y corte de tafiletes en mestizo. Forro de cabra, suela de cuero lacado y plantas interiores con acolchado extra confort. Además, están realizados en España. Perfecta para seguir llevando en septiembre hasta con vaqueros a la oficina.