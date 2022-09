Tres alimentos que son un chute de energía y que debes incorporar a tu dieta ya mismo, según un experto en nutrición

Mucho se habla de la abstemia primaveral pero muy poco de la falta de energía que muchos sufrimos con la vuelta después del verano y la llegada del otoño, y que muchos llaman ya abstemia otoñal. La reincorporación a la rutina y la llegada del frío puede suponernos un esfuerzo extra que muchas veces no sabemos cómo afrontar. Si hace poco hablábamos de la depresión post vocacional y consejos para afrontarla, ahora queremos contarte cómo incorporando una serie de alimentos a tu dieta diaria no solo ganarás energía, si no también salud.

Para ello hemos querido recurrir a toda una experta, la farmacéutica Belén Acero, titular de la Farmacia Avenida América y especialista en dermocosmética y nutrición, quien nos ha dado tres ingredientes que puedes añadir ya mismo a tus comidas y todos los beneficios que pueden aportarte. Aquí van:

EL PLÁTANO

Se trata de un alimento rico en hidratos de carbono, por lo que te proporcionará energía al instante. Además contiene vitaminas del grupo B, que mejoran la función nerviosa y minerales como el potasio y el magnesio, perfectos aliados para mejorar el sistema muscular. También es rico en fibra, lo que ayudará a regular nuestros niveles de colesterol en sangre, y contiene un alto nivel de triptófano, un precursor de la serotonina, hormona que nos hace estar mas tranquilos y con mejor ánimo.

NUECES

Son alimentos altamente energéticos (cada 100 gramos tienen unas 600 kcal) que también nos proporcionarán ese chute de energía. Además, su contenido en ácidos grasos omega 3, las convierten en un alimento perfecto para mejorar nuestra salud cardiovascular, nuestros niveles colesterol y reducir la inflamación. También son ricas en vitamina B, proteínas y magnesio, lo que las hará ideales para la recuperación de músculo después de hacer deporte. Son altamente saciantes, y fáciles de tomar, por lo tanto serán un aliado perfecto para tenerlas en esos momentos puntuales en los que requerimos mas energía.

CACAO

Otro alimento que proporciona energía al instante y tiene múltiples beneficios es el cacao, eso si, cuanto más puro mejor. El cacao es muy rico en antioxidantes, lo cuál nos ayudará a mejorar nuestra salud cardiovascular, nos protegerá contra el estrés oxidativo y la inflamación, y además mejora la resistencia a la insulina. Favorece la función muscular, ya que ayuda a la entrega de oxígeno y nutrientes al músculo, y es también neuroprotector, previniendo de algunas enfermedades que conllevan deterioro cognitivo.