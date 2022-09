Los taconazos de infarto de la Reina Letizia, negros y con vinilo, son de jefaza máxima con traje gris de chaqueta

Termina la agenda de trabajo de un frenético septiembre para para la Reina Letizia, con el fallecimiento de la Reina Isabel II y su viaje a New York marcados en rojo en este mes. Y antes de empezar octubre, la Reina ha empezado este jueves gris y frío en Madrid con una reunión de trabajo de la Fundación del Español Urgente, y para la ocasión ha elegido un look de jefaza y de ‘working girl’, perfecto para este frío y gris día de otoño. Un look que la Reina Letizia ha rescatado de su armario, con un traje gris de Bimba y Lola y unos zapatos de taconazo, de lo más arriesgados, de Steve Madden que están en su zapatero desde 2018. Subida a una tacones de infarto tras todo lo que se ha hablando de su metatarsalgia crónica. Un perfecto look para la vuelta a la oficina de las mujeres más elegantes de 50 años o ese primer look de otoño que todas queremos llevar.

GRAF4950. MADRID, 29/09/2022.- La reina Letizia llega a una reunión de trabajo con la Fundación del Español Urgente "FundéuRAE", este jueves en Madrid. EFE/ Chema Moya FOTO: Chema Moya EFE

Los zapatos de la Reina Letizia son el modelo Plaza de la firma Steve Madden, que combina puntera de ante en negro, con una tira de vinilo y tacón de aguja de 11,5 cm. También estaban disponible en ante nude y en piel dorada, en su momento y costaban 89 euros.

Unos zapatos que se llevan todo el protagonismo del look, porque son arriesgados y salen de los más clásicos, a los que nos tiene acostumbradas la Reina Letizia y que ha combinado de maravilla con este traje gris de chaqueta de lo mas otoñal. Aunque estamos acostumbrados a que Doña Letizia recurra a los trajes para sus reuniones de trabajo, esta temporada aún son más acertados, ya que es una de las tendencias estrella de este otoño 2022. Por eso, sin duda, este se convierte en nuestro look favorito de la Reina en esta última semana de trabajo de septiembre.