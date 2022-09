Sobrecamisas: cómo llevar la tendencia de este otoño para ir a la moda

Llevar una camisa abierta sobre una camiseta básica, siempre ha estado de moda. Pero, desde hace unos años, la moda está en llevar sobrecamisas, una prenda que puede dar mucho juego a la hora de vestir y con el que puedes crear un look casual de lo más tendencia. Sí, hablamos de tendencia, porque aunque vuelva todos los años (desde hace unos cuantos), las sobrecamisas están de moda y se pueden llevar de muchas formas, texturas y tejidos, desde el polipiel hasta la franela, pasando por las dobles texturas que hacen que un look pase de cero a cien, en cuestión de segundos. De hecho, muchas celebrities e influencers, ya se han apuntado a la moda de las sobrecamisas y más ahora que empieza el frío, María Pombo o Sara Carbonero ya tienen la suya. Y tú, ¿a qué esperas?

Las sobrecamisas son un indispensable en el catalogo comercial de cualquier firma de ropa y si entramos en H&M o Zara, podemos descubrir las novedades más trendy de la temporada y hay algunas que no hemos fichado y con las que deseamos arrasar en todos nuestros looks. De hecho, hay sobrecamisas que podrán de acuerdo a madres e hijas para llevar looks desenfadados para estar al día esta temporada.

Sobrecamisa Denim Bolsillos Plastrón, de Zara (39,95€)

El demin es la gran tendencia de todas las temporadas y una camisa con bolsillos en este tejido es imprescindible en nuestro armario. Esta de Zara, con solapa y manga larga es ideal para tus looks vaqueros.

SOBRECAMISA DENIM BOLSILLOS PLASTRÓN FOTO: zara

Chaqueta camisera oversize de sarga, de H&M (39,99€)

¿Quién no tiene una camisa de cuadros en su armario? Si no la tienes, esta es preciosa. Los colores de esta camisa te harán soñar con los días de verano, aunque el tejido te arropará durante todo el invierno. Es de H&M y es oversize.

Chaqueta camisera oversize de sarga FOTO: H&M

Sobrecamisa Soft Pespuntes Contraste, de Zara (39,95€)

Esta preciosa sobrecamisa, si sabes combinarla como una experta en moda, lo tienes todo hecho. Es una camisa de 100% poliéster y con detalles en el cuello y bolsillos que querrás combinar con tus jeans favoritos.

SOBRECAMISA SOFT PESPUNTES CONTRASTE FOTO: zara

Chaqueta camisera, de H&M (39,99€)

No todo iban a ser camisas normales. Hay sobrecamisas modo chaqueta acolchada que pueden elevar un look a su máxima potencia y además, abrigarte en las noches de otoño. Esta de H&M es un modelo de corte relajado y perfecta para una tarde de domingo con amigas.

Chaqueta camisera FOTO: H&M

Sobrecamisa Oversize Satinada, de Zara (29,95€)

Y, si quieres darle el toque chic a tu look y no sabes como hacerlo, elige esta camisa satinada de Zara con la que podrás derrochar elegancia, con un look de noche total.

SOBRECAMISA OVERSIZE SATINADA FOTO: zara

Ya tienes los mejores fichajes, ahora solo tienes que darle vida con tus looks por las calles de tu ciudad.