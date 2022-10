Victoria Federica sale de su zona de confort con un estilismo de alfombra roja con vestido de plumas de firma española y el peinado más original

Como toda una celebrity o una influencer, lo que está claro es que el ritmo de esta semana de Victoria Federica no para. De la Semana de la Moda de París, a la presentación de Hoss Intropia en Madrid para no querer hablar con la prensa y ahora directa a la exclusiva fiesta por el décimo aniversario de Fashion de ¡Hola¡ de la que es imagen del último número en portada. Y esta vez ha acudido acompañada de su inseparable amiga Rocío Laffón, con la que hace ya tiempo que no la veíamos en un evento. Pero el dúo, ha vuelto. Y Victoria Federica lo ha hecho con un look de impacto por todo lo alto con un vestido casi de Alta Costura de Claro Couture y un peinado de lo más arriesgado, que sin duda, podría ser protagonista de cualquier alfombra roja. Porque Vic, ya no es una niña, es toda una mujer, y también lo quiere mostrar con la elección de sus estilismos. Y una vez más, ha vuelto a acertar.

Victoria Federica deslumbra con vestido de Claro Couture. FOTO: @rochilaffon

Para esta velada tan especial, Victoria Federica ha elegido un diseño de firma española, de Claro Couture, que pertenece a su colección de primavera-verano 2023 y que vimos hace muy poquito en MBFW Madrid. Un diseño en azul klein que pertenece a la colección ‘Glorias’ y que parece hecho a medida para Victoria de Marichalar.

Victoria Federica deslumbra con vestido de Claro Couture. FOTO: @vicmabor

Un vestido ceñido a su cuerpo en azul klein, cuello subido y manga larga que tiene su punto de magnetismo en el bajo con plumas a tono con el diseño. Un estilismo propio de alfombra roja que Victoria Federia ha coronado con un recogido de lo más original y un ahumado ligero con delineado azul para su maquillaje. Sin duda, uno de los mejores looks de Victoria Federica en los últimos meses.