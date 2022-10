Carmen Sevilla, el icono que toda mujer empoderada querría ser

María del Carmen García Galisteo, más conocida como Carmen Sevilla, una de las grandes divas y folclóricas de España, cumple años el próximo 16 de octubre y hemos querido hacer un pequeño repaso por su vida. Carmen Sevilla siempre fue una de las mujeres más empoderadas de nuestro país junto a Sara Montiel o Lola Flores, siempre tuvieron claro que lo importante en su vida eran ellas aunque viviesen en un país azotado por el machismo en cada una de las esquinas. Las folclóricas eran de las mujeres más importantes de aquellos tiempos y sin ellas, nuestra historia se habría escrito de otra forma. Ellas abrieron caminos (aunque también tragaron mucho) para que las mujeres de hoy en día pudiesen caminar (más) tranquilas.

Carmen Sevilla es una las actrices, cantante y presentadora de televisión española más reconocidas de nuestro país. La sevillana comenzó su andadura en el cine donde se convirtió en ‘‘La novia de España’', un título que le hizo ganarse a medio país y conquistar al otro medio. La actriz andaluza tenía los ojos más bonitos del cine español y su picaresca le hacía crecer día a día frente a la gran pantalla, sobre todo, cuando la censura aún estaba presente en un país donde amaban el cine español.

Con el paso de los años, Carmen Sevilla se convirtió en un icono único de España, todo el mundo sabía quien era la mujer de los ojos bonitos, que cantaba como los ángeles, en el cine. Además, fue pionera en muchas cosas, fue de las primeras mujeres que llevó el pañuelo en la cabeza, al más puro estilo San Isidro, como lo hizo en su película ‘’El balcón de la luna’', en 1962.

Años más tarde, Carmen Sevilla se dio el ‘sí, quiero’ y se convirtió, una vez más, en la novia de España, donde con un look muy rococó (marcado por la época) conquistó a todos los españoles. Si la actriz ya era querida, todas querían ser como ella.

Pero, cuando hablamos de que era una de las mujeres más empoderadas de nuestro país, lo decimos con razón. Carmen Sevilla llevó transparencias, rejillas y hasta corsés que la hicieron ser la mujer que era. Una mujer en defensa de sus derechos y su cuerpo, por encima de todo. Aunque, en aquel entonces, podría ser un icono sexual para muchos, nosotros, hoy en día, la consideramos icono del destape, ¿quién no recuerda los baños de Carmen Sevilla en las playas de Torremolinos?

Aunque hay momentos que no podremos olvidar de la actriz sevillana, su salero y humor nos encandiló cuando presentaba el famoso programa del ‘Telecupón’ que con sus clásicos vestidos sastres o conjuntos de falda y chaqueta, nos regalaba momentos televisivos únicos. Uno que nunca olvidaremos es cuando con una pieza de diseñador español, apareció con zapatillas de andar por casa y decía la famosa frase: ‘’Niño, no me enfoques los pies, que llevo las zapatillas’'.

Carmen Sevilla llevó la tendencia ‘cut out’ cuando aún no existía este concepto y se convirtió en una de las mujeres más queridas de nuestro país por su talento y gracia.

Sin duda, Carmen Sevilla es y será una de las mujeres más conocidas de nuestro país y nuestro cine. Ha dado grandes momentos en la televisión y, sobre todo, ha sido una gran abanderada de los derechos de las mujeres. El poder de Carmen Sevilla, Carmen de España ¡Feliz cumpleaños!