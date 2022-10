Mi amiga tiene una TCA, ¿cómo puedo ayudarla? Los expertos responden

Desde que los trastornos en la alimentación se hablan, es más fácil identificar cuando una persona tiene uno o no. Pero, ¿qué podemos hacer si una amiga tiene una TCA (Trastorno en la Conducta Alimentaria) y no sabemos cómo tratar el tema? Sabemos qué son temas difíciles pero las personas más cercanas son las que nos necesitan, en ese momento, para salir del problema y ayudarlas. Aunque, hoy resolveremos algunas de las dudas más comunes. Por desgracia, en nuestra educación, no está contemplado este tipo de ayudas y necesitamos algunos tips para conocer, desde cerca, la identificación del problema, cómo ayudar a la persona, qué hacer y cómo llegar a una solución lo antes posible.

Cuando sentimos que una persona tiene una TCA, lo mejor es intentar hablar con ella y hacérselo saber. Aunque, con el mayor tacto posible, lo más importante es que para comenzar a tratar este tipo de trastorno, la persona sepa y reconozca que lo sufre. Hablamos con la psicóloga Alicia Reinoso que nos resuelve algunas dudas sobre las TCA en personas adultas y cómo ayudarlas: ‘’Este dolor psíquico, es posible que tenga sus orígenes en momentos tempranos de la historia de esa persona de los que ella ni es culpable ni posiblemente consciente’', cuenta la experta. Pero, para poder ayudarla, necesitamos identificar este tipo de trastorno, los TCA son problemas que pueden aparecer y no darnos cuentas de que los sufrimos: ‘‘Una preocupación excesiva por la imagen, sentimiento de inadecuación o vergüenza con el cuerpo, estar muy o nada pendiente de la comida (los extremos). Son algunos de los síntomas que se encuadran en este tipo de diagnósticos’'. En muchas ocasiones, cuando vemos este tipo de trastornos, lo más rápido es pensar que esa persona sufre anorexia o bulimia, sin darnos cuenta que esto podría ser un síntoma de TCA: ‘‘Al final, es muy importante entender que detrás de este tipo de etiquetas diagnosticadas siempre nos vamos a encontrar con la diversidad de las personas. Lo que quiero decir, es que no hay una anorexia, y que es más correcto pensar que la anorexia es un síntoma a través del cual esa persona está expresando, como puede, un sufrimiento’’, confirma.

Si lo hemos identificado y nuestros parámetros no fallan, hay cosas que no podemos hacer bajo ningún concepto, porque a la larga podrá afectar a su salud y no queremos que nuestra amiga sufra más: ‘’Hacer sentir culpable a la persona de lo que le pasa o avergonzarle por su aspecto. Las personas no son culpables de lo que les pasa, son culpables de lo que hacen’', explica Reinoso. En muchas ocasiones, las personas somos ‘’malas’' por naturaleza y reflejamos en nuestro alrededor nuestro propios problemas, cuando estamos con personas que pueden sufrir una TCA, puede pasarle factura que le hagamos sentir culpables a ellos.

Por ello, es importante una buena alimentación y lo más importante, saber alimentarnos. También, hemos hablado con Emily Costa, nutricionista en MYE Costa, que nos ha contado qué podemos hacer, desde el punto de vista nutricional, cuando tenemos una TCA diagnosticada: ‘‘Es muy importante tener en cuenta que un trastorno de la conducta alimentaria debe tratarse psicológicamente y nutricionalmente en conjunto (lo que llamaríamos psiconutrición) ya que normalmente detrás de unos hábitos alimentarios inadecuados suele haber una falta de regulación en la gestión emocional. Desde el punto de vista nutricional es muy importante trabajar una educación o reeducación alimentaria elaborando un plan para adquirir y mantener hábitos saludables, estableciendo patrones de alimentación regulares y así poder alcanzar un estado nutricional óptimo’', explica la experta.

Los trastornos alimentarios muchas veces llegan a nuestra vida de forma inesperada y por diferentes motivos. Pero, si algo es muy común en la sociedad, es querer hacer dietas milagros y nuestra experta nos habla de la obsesión que tenemos por las dietas en nuestro país: ‘’Yo diría que hoy en día por lo que hay obsesión es por adelgazar a cualquier precio haciendo auténticas barbaridades con su cuerpo y salud que solo funcionan a corto plazo. La mejor manera de cuidarse es hacer deporte y tener una alimentación variada y saludable de manera regular y eso te hará llegar o mantener un peso saludable para siempre’', cuenta. Además, nos da un tip muy importante y deberíamos tener cuenta desde hoy mismo: ‘’No hagas una dieta que terminará algún día, sigue un estilo de vida que dure para siempre’', concluye.

Sin duda alguna, desde el punto de vista profesional, los TCA son unos de los trastornos más comunes pero, a largo plazo, pueden causar grandes problemas. Por ello, si identificamos alguno de estos signos sería conveniente hacérselo saber a la misma persona (de forma delicada) o su entorno. Ayudar a mejorar, nos hace mejor personas.