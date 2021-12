5 regalos de última hora de AMIGO INVISIBLE para TRIUNFAR con tus 5 tipos de amigas

Tranquila, que no cunda el pánico. Si tiene merienda o cena de ‘Amigo Invisible’ en los próximos días y aún no tiene tu regalo, no te preocupes, aquí estamos nosotras para salvarte la vida a última hora. ¿Qué tipo de amiga te ha tocado? Pues aquí te traemos cinco regalos de última hora con los que triunfar y ser la mejor ‘Amiga Invisible’ de todos los tiempos.

Todas tenemos esa amiga más coqueta, la amante de la organización, la que le gusta más una fiesta que a nadie... Hay tantos tipos de amigas, como de regalos para estas fechas de Navidad y por eso te traemos una guía de última hora para salvarte de cualquier imprevisto. ¿Regalo de ‘Amigo Invisible? Yo digo ‘sí, quiero’.

1. Para la amiga más coqueta

DOMINNICO X JOYS: Esta colección ha sido diseñada en exclusiva por Dominnico, el diseñador español más premiado de los últimos años que ha vestido a celebrities como Rosalía, Lady Gaga, Aitana y Rita Ora. Por eso, para la amiga más coqueta hems elegido este collar con la firma DOMINNICO realizado en latón con baño de plata 925 y tres charms con forma de corazón en acrílico. ¡Amor a primera vista!

Collar Dominnico. FOTO: Joys

Precio: 19,95€.

2. Para la amiga más organizada que nunca olvida una cita

La agenda de Lucía Be. Sí, esa que no falta cada año en nuestro escritorio. Lady Friday convierte los lunes en fin de semana. ¿Parque de atracciones después del trabajo? POR SUPUESTO. Y copas, concierto improvisado y fiesta en casa. Mañana será otro día. Y la vida sigue siendo una verbena.

Agenda. FOTO: Lucía Be

Precio: 29,95€.

3. Para la amiga que teletrabaja a lo Carrie

¡Nada de pasar frío mientras le da a la tecla! Esta preciosa bata midi en un favorecedor color rosa para que se sienta calentita gracias a su polar de pelo esponjoso, no puede ser más suave. Y todo eso mientras trabaja desde casa. ¡Maravilla!

Bata rosa. FOTO: Woman secret

Precio: 26,99€

4. Para la amiga que escucha música todo el día

Este altavoz retro que es una fantasía. Altavoz Bluetooth y reproductor USB con ecualizador de agudos y graves, altavoces de rango dinámico con Tweeter y hasta 6 horas de autonomía.

Altavoz. FOTO: Create

Precio: 49,95€

5. Para la amiga amante de los bolsos

La marca de bolsos ‘made in Spain’ de la influencer Sara Baceiredo que tiene enamorada a todas las chicas que aman la moda y las tendencias. ¿Qué mejor regalo que este bolso? Más que la mejor amiga invisible, vas a ser la mejor Reina Maga.

De momento no sabemos el precio, pero esta maravilla de bolso efecto tweed sale a la venta hoy mismo.