El primer vestido del invierno lo han encontrado las mujeres de 50 años en Zara: es de punto con rombos y se lleva al más puro estilo ‘Emily en París’

Amigas, quedan 23 días para que arranque el invierno, pero con esta nueva bajada de temperaturas que llega hoy a España, parece que ya estemos de pleno en invierno. Y si nosotras nos estamos muriendo de frío en Madrid, no queremos imaginar Carmen Gimeno desde Bilbao. Por eso, una de nuestras influencers más 50 favoritas, nos acaba de dejar un look para empezar al semana y el lunes, que es pura inspiración con este vestido de punto de rombos de Zara. Siempre un paso por delante, las prescriptoras de moda maduras saben qué será tendencia y cómo lo llevaremos para que favorezca más que nunca. Carmen Gimeno es pura inspiración a través de los looks que nos deja en su cuenta de Instagram. Las influencers más 50 años y nosotras solo podemos pensar en mirar sus looks cada semana para saber cómo vestirnos o a Carmen Lomana con sus vaqueros eternos que siempre son tendencia. Pero ahora, Carmen Gimeno nos ha hecho enamorarnos de este vestido de punto de Zara con rombos que es todo lo que necesitamos para empezar la semana con máximo estilo y sin pasar ni un ápice de frío.

Un vestido de punto que Carmen ha combinado con ese toque tan parisino que nos traslada directamente a ‘Emily en París’ y a nuestras ganas para que se estrene la nueva temporada. Eso es un hecho. Pero además, de combinarlo con una boina, le ha dado el toque más rockero con unas botas altas moteras de lo más cómodas para nuestro día a día.

Un vestido de punto con rombos de Zara que además ha combinado con una camiseta blanca debajo, abrigo gris largo y un bolso negro a juego.

Vestido punto rombos, de Zara (35,95 euros)

Vestido punto rombos. FOTO: Zara

Estamos hablando de esta maravilla de vestido midi de escote pico y manga sisa con estampado de rombos en blanco, gris y negro que nosotras combinaríamos con un jersey de cuello alto.