Decoración navideña ‘low cost’ para alegrar tu casa por muy poco

Ha llegado una de las épocas favoritas del año para todos los amantes de la decoración, la Navidad. Y con ella mil y una maneras de conseguir ese espíritu navideño a través de pequeños detalles. Luces, brillos, lentejuelas, plantas, animales invernales e incluso nieve. Mires por donde mires las luces de la Navidad han conquistado las calles, las casas y hasta los escaparates. Y nosotras queremos proponerte algún pequeño detalle para que tu casa brille igual estos días.

Pero olvídate de árboles gigantes como esos que ves por Instagram que ocupan todo el salón de casa de celebrities como Chiara Ferragni o Gerogina Rodríguez o de luces gigantes que iluminan toda la casa como si fuese una discoteca. A veces hace falta muy poco para conseguir una toque navideño, sin abarrotar tu casa y sin dejarte el sueldo.

La decoración forma parte cada vez más del mundo de la moda y de las tendencias, por lo que mires donde mires puedes encontrar mil y una ideas estilosas y elegantes sin necesidad de gastar mucho dinero. Especialmente porque no olvidemos que se trata de una decoración temporal, algo que pasará en tu casa unas pocas semanas, y que posiblemente el año que viene cuando quieras usarlo puede que esté roto, no lo encuentres o incluso no te pegue o no te guste si cambias de casa.

Pero las marcas de decoración, como Zara Home o Maison du Monde hace tiempo que se dieron cuenta de todo el potencial que este tipo de decoración tenía, por lo que además de ofrecer opciones caras y dignas de cualquier hotel o restaurante de lujo, también han sabido ofrecernos pequeñas cosas que son perfectas tanto para no gastar mucho dinero como para decorar espacios pequeños. Y tenemos que reconocer que a nosotras nos encantan.

Adorno de estante navideño, de Primark (3,50 euros)

Adorno de estante navideño, de Primark FOTO: Primark

Vela abeto verde grande, de Zara Home (17,99 euros)

Vela abeto verde grande, de Zara Home FOTO: Zara Home

Corona de Navidad con efecto esmerilado, de Maison du Monde (7,99 euros)

Corona de Navidad con efecto esmerilado, de Maison du Monde FOTO: Maison du Monde

Figura navideña Cascanueces, de Leroy Merlin (6,99 euros)

Figura navideña Cascanueces, de Leroy Merlin FOTO: Leroy Merlin

Arboles decorativos con leds, de Casa (14,95 euros)

Arboles decorativos con leds, de Casa FOTO: Casa

Así que te demostramos con cinco sencillos adornos navideños por menos de 20 euros como convertir en navideño cualquier espacio que te imagines. Desde un rincón de tu casa hasta la mesa de tu oficina, o incluso pueden ser el perfecto regalo de amigo invisible.