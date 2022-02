Todos los productos que necesitas para decorar tu hogar en Zara o Primark por menos de 30 euros

Nunca es tarde para empezar a decorar tu hogar desde cero. Olvídate del dicho, de cuando empieza un año nuevo, casa nueva. Empezamos el mes de febrero, y eso quiere decir que todavía hay rebajas, en otras palabras, puedes conseguir auténticas joyas de decoración para cualquier rincón de tu casa. Ahora mismo, estarás mirando cada detalle de la habitación y el baño, y te estarás dando cuenta que llevas con los mismos objetos, años e incluso décadas. Coge papel y boli y haz una lista de todos esos caprichos que siempre has querido. Por cierto, como ya te conocerás todas las rebajas de Zara o Primark, ahora toca el turno de mirar sus catálogos pero de hogar.

La decoración en la casa es muy importante, porque ayuda a que la concentración sea mejor y el estado de ánimo sea muy bueno. Instagram está siendo la mejor guía para conocer las nuevas tendencias. Gracias a las historias de María Pombo o Dulceida, conocemos cómo son sus casas y cómo nos gustaría que fueran las nuestras.

Las mejores rebajas en decoración

FUNDA DE ALMOHADA FLORES MULTICOLOR (5,99€)

Funda de almohada flores. FOTO: Zara Home

Una de las estancias más importantes de la casa es la cama. Pasamos más de ocho horas durmiendo en la cama y todo el conjunto que la forma, tiene que tener la mejor decoración. El color blanco de las fundas te ayudará a descansar como un bebé.

TRES CUENCO DE MICKEY MOUSE DE DISNEY (7,00 €)

Cuencos de colores neutros de Primark FOTO: Primark

Todas las mañanas estás cogiendo esa misma taza, aburrida y sin color. Primark tiene un conjunto de tazas, perfectas para tomar unos cereales o yogur con avena y frutas. Son tan bonitas que queremos una ya.

SÁBANA ENCIMERA FLORES MULTICOLOR (19,99€)

Sábana con estampado floral de Zara Home. FOTO: Zara Home

Muchas veces nos preguntamos cómo consiguen tener unas camas tan bonitas, todas las influencers. La clave es tener unas sábanas blancas y agradables a la vista. Zara de nuevo soluciona este problema. ¡Corre a por esta joya!

JARRÓN DE VIDRIO TEXTURIZADO ROSA CON BASE DORADA (9,00€)

Jarrón minimalista y colorido de Primark. FOTO: Primark

Las flores en el salón son un básico. Incluir margaritas, rosas, tulipanes o claveles en la mesa del comedor o en la encimera es una buena idea. Este jarrón de Primark es perfecto para empezar a llenar de vida tu casa.

ALFOMBRA DE ALGODÓN KASSL EDITIONS (29,99€)

Alfombra con colores suaves y fríos de Zara Home. FOTO: Zara Home

Aunque este producto tenga un precio de menos de 30 euros, tiene que ser tuyo. Todas nos tenemos que dar un capricho y más si es para nuestra casa. Esta alfombra es ideal y queda fenomenal en espacios pequeños o grandes. El diseño geométrico y sus dos tonos, hacen que sean un básico en el cambio de la casa.

PORTAVELA DORADO ESTILO FAROL (10,00€)

Portavelas dorado de Primark Home. FOTO: Primark Home

Si tienes flores en tu casa, no pueden faltar las velas. No dudamos que tendrás un montón de aromas, pero sin un soporte elegante no sirve de mucho. Cuando vuelvas de la oficina cansada, enciende tus velas y relájate. Este portavela es viral y todas las celebrities tienen uno.