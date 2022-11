Pijamas calentitos y estilosos para los días de sofá, manta y Netflix

Mientras que la ropa de fiesta, los looks para eventos como bodas o sencillamente las prendas perfectas para todos tus eventos navideños copan cantidad de artículos, post en Instagram, vídeos en TikTok o maniquí en escaparates, a veces nos olvidamos de una de las prendas que más usamos durante los días libres, o incluso durante los días laborales que tenemos teletrabajo, el pijama.

Personalmente he de reconocer que ya antes de la pandemia, mi obsesión por esta vestimenta se vio incrementada tras pasar mucho tiempo trabajando en casa, por lo que puedo casi afirmar haberme convertido en toda una experta. Es por eso que tengo siempre en mi cabeza una lista de tiendas a las que acudir para encontrar los modelos perfectos, que cumplan a la vez los requisitos de calidad, comodidad y buen precio. Pero además, he aprendido cómo escoger modelos en función e mi cuerpo o de mis necesidades.

Por ejemplo, un consejo que doy a aquellas que sean más bien bajitas, como es mi caso, es escoger un modelo con pantalón tipo leggings o tipo jogger, con goma en el bajo, lo cual es perfecto para evitar arrestarlo o tener incluso que arreglarlo. Otro de los trucos para por elegir un modelo polar o térmico, y añadirle una camiseta básica. Así si hace mucho calor puedes estar en manga corta y pantalón abrigado y ponerte la sudadera cuando andes por la casa.

También he descubierto que los pijamas monos son perfectos para ir cómoda y no pasar nada de frío, o que los diseños que emulan chandal, como aquellos compuestos por sudaderas largas y leggings, son una gran idea para aquellas que quieran salir un momento a tirar la basura o incluso recibir visitas. Y por supuesto, he comprobado que un pijama de cuadros de felpa tipo masculino favorece a todo tipo de cuerpos y nunca pasará de moda.

Con todo eso en mente, he querido hacer una selección de cinco pijamas que son perfectos para los días de “chill”, o lo que es lo mismo, los días de frío, sofá, manta y Netflix. Aquí van.

Pijama largo borreguito polar beige, de Women’secret (19,99 euros)

Pijama largo borreguito polar beige, de Women’secret FOTO: Women’secret

Conjunto pijama largo cuadros algodón elástico, de Oysho (35,99 euros)

Conjunto pijama largo cuadros algodón elástico, de Oysho FOTO: Oysho

Pijama de felpa con diseño de canalé en color gris vigoré, de C&A (17,99 euros)

Pijama de felpa con diseño de canalé en color gris vigoré, de C&A FOTO: C&A

Pijama largo con cuello henley de polar calentito, de Victoria´s Secret (41,06 euros)

Pijama largo con cuello henley de polar calentito, de Victoria´s Secret FOTO: Victoria´s Secret

Mono pijama estampado de cuadros, de Etam (49,99 euros)

Mono pijama estampado de cuadros, de Etam FOTO: Etam

Además, pueden ser una buena opción para hacer un regalo de Navidad.