Las botas de pelo son la tendencia más deseadas por las expertas en moda (y de las más frioleras)

Este invierno sabemos que las botas de pelo son una de las tendencias más deseadas por las expertas. Si algo tenemos claro es que el frío ha llegado a nuestras ciudades y necesitamos abrigarnos desde los pies hasta el cuello para evitar los resfriados más temidos de esta época. Pero, para eso, todas las expertas en moda han encontrado la solución en esta tendencia. Aunque parezca algo obvio las más frioleras nos agradecerán contar con las botas de pelo que, año tras año, son tendencia y que necesitamos renovar en nuestro armario para hacer brillar nuestros looks de invierno e ir calentitas pero con estilo. Esto es un hecho.

Sara Carbonero con botas UGG. FOTO: @saracarbonero

Pero, esta tendencia no será la única que arrasará durante la temporada, ya hemos visto botas altas, plumas imposibles para aislar del frío, maxi bufandas que aguantarán tu calor corporal y abrigos trendy que se hacen virales. Aunque, nada superará a las botas de pelo, si los pies están calientes, el resto del cuerpo no pasará frío. Hay expertas en moda que ya han fichado esta tendencia y estamos deseando copiarlas porque, otra cosa no, pero frío ya hace. Hemos estado investigando y hemos encontrado la inspiración más ideal en Dulceida que ya tiene sus botas de pelos favoritas y no se las quita, aunque no es la única, Sara Carbonero ya ha estrenado las suyas para sus escapadas más invernales. ¡No podemos esperar más para fichar las nuestras!

Haciendo una investigación por internet hemos encontrado varias que necesitamos en nuestro armario (son parecidas pero cuantas más tengamos, mejor) y con las que nuestros pies sobrevivirán al frío del invierno en Madrid o en los Pirineos. Las primeras que encontramos son las clásicas UGG, unas botas que toda experta ha tenido alguna vez en su armario y que si las conoce, no podrá comprar otras, son unas de las mejores del mercado, ideales y cómodas para combinar con todos nuestros looks (y tienen descuento).

Botas Essential Short Leather, de UGG (165,99€)

Botas Essential Short Leather FOTO: ugg

Aunque, las UGG, no son las únicas. La moda tiene un mercado muy competitivo y si eres de aquellas mujeres que le gusta cambiar todos los años de zapatos, este botín de forro efecto pelo de Pull & Bear será tu perdición (están disponibles en marrón y negro).

Botín forro efecto pelo, de Pull & Bear (35,99€)

BOTÍN FORRO EFECTO PELO FOTO: pull & bear

Pero, aún así, si tienes todos los colores básicos y te apetece cambiar, Lefties se adelanta con este botín forrado de pelo por dentro en color gris que dará el toque distintivo a un look de invierno más sobrio.

Botín forrado, de Lefties (9,99€)

BOTÍN FORRADO FOTO: lefties

Si este invierno no tienes los pies calientes, es porque necesitas en tu armario unas botas de pelo que te solucionen cualquier día de frío en cinco minutos.