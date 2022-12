La manicura que más va a triunfar esta Navidad es esta y así la puedes hacer

Si eres de las que le importa el acabado de un look para Navidad, las uñas serán tu debilidad porque no hay mejor acabado para un estilismo bien realizado que llevar las uñas perfectas e ideales para combinar tu look desde el principio hasta el final. Durante la época de fiesta como son Nochebuena o Nochevieja, todas nuestras influencers de confianza acuden a sus salones de bellezas favoritos para crear una manicura digna para las fechas más señaladas. Pero, este año, se cuela en las navidades la tendencia estrella y que hemos visto en más de una ocasión, la manicura de terciopelo que, aunque penséis que podría ser ‘’forradas’' con este tejido, solo trata de crear una uña suave, delicada y perfecta, tanto como el tejido, de ahí nace las velvet nails.

Cuando pensábamos que todo estaba inventado, llegan estas uñas para revolucionar el mundo de la belleza y no solo porque son ideales, si no porque su técnica es fácil y quedan con una textura perfecta. Además, podrás combinarla con cualquier look para Navidad y es que influencers como María Pombo o Laura Escanes, ya son amantes de estas uñas y seguro que las necesitan para todos días del año. Pero, en este caso, las necesitamos para la Navidad y es fácil de hacer. Simplemente necesitarás acudir a tu salón de belleza favorito y pedirlas, eso sí, te contamos cómo se hace porque quedarás impresionada.

Para comenzar, las expertas recomiendan usar un color de fondo bastante más oscuro para lograr el resultado deseado de la mejor forma, por ejemplo rojo (que tendrá que ser de esmalte magnético) para que, tras su esmaltado, puedan pasar un imán y convertir lo que era una uña básica y glaseada en una uña aterciopelada y con un acabado con textura radiante.

Sin duda, es una de las grandes apuestas (en manicura) para esta Navidad y en las redes sociales hemos visto de todo tipo de colores, diseños y estilos, desde verdes hasta plateados e incluso, algún salón se ha inspirado en el espacio para su creación y ha conseguido manicuras espectaculares. No nos cabe duda que nuestras celebrities e influencers de confianza están deseando fichar esta tendencia para las fiestas y combinarlas con sus mejores looks, ya sean lentejuelas o vestidos de satinados.

Este año, la Navidad viene acompañada de la manicura de terciopelo, como última tendencia en uñas del 2022.