Rocío Osorno nos enseña las medias más originales de la temporada

A estas alturas de la año estamos seguras de que a nadie le queda ninguna duda sobre las dos década claves de la moda que han vuelto esta temporada, y en torno a las cuales giran la mayoría de las tendencias. Sí, hablamos de los eclécticos 90 y los temidos 2000. Mientras que los 2000 se caracterizaron por el famoso y poco favorecedor tiro bajo o los pantalones cargo, los primeros giraron más hacia lo que hoy se denomina como Athleisure y Normcore, o incluso más recientemente Aesthetic, que en una traducción y aglomeración general podría ser una especie de minimalismo casual, donde la ropa deportiva y el oversize tienen casi todo el protagonismo.

Pero también es cierto que los últimos años de los 90 también se mezclaron con la llegada de lo que luego sería una constante, como las medias de rejilla, las faldas de tablas o las botas de punta y preferiblemente acharolados. Algo que dio como resultado un estilo que no paramos de ver una y otra vez, no solo en la calle, si no también en la alfombra roja, donde el denim se convirtió de repente en un tejido de lujo.

Pues todo esto junto es lo que ha reunido Rocío Osorno en su último look, con un resultado perfecto. Aunque la camisa negra de canalé y la falda vaquera de tablas, ambas prendas de Mango, también merecen una mención, sobre todo esta última que ha sido sinónimo de éxito y por tanto está agotada en todas partes, hoy queremos centrarnos en las medias, ese accesorio que este año parece que no termina de hacer su plena aparición debido al clima, pero que es capaz de transformar un look.

Pantis de Red Efecto Doble Eco, de Calzedonia (12,95 euros)

Y es que el último diseño de Calzedonia que ha lucido la sevillana son uno de los más originales que hemos visto en los últimos tiempo, y cuentan con rejilla por delante mientras son opacas por detrás. Una elección de lo más original que no podemos esperar copiar.