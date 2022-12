Anabel Pantoja tiene el vestido negro más sexy y elegante para todas las fiestas de Navidad

Anabel Pantoja sabe perfectamente que tan solo quedan 11 días para que sea Navidad y por eso, no hay aparición suya en la televisión que no sea pura inspiración para todas nuestras fiestas navideñas que vamos a tener en las próximas semanas. Anabel ha regresado de Canarias a Madrid unos días por sus compromisos laborales y por no perderse uno de los programas de Telecinco en los que participa y lo ha vuelto a hacer para inspirarnos. Si primero fueron los botines rojos, luego los botines Cenicienta, el vestido rojo más sexy o las botas plateadas de Primark, ahora Anabel Pantoja nos inspira con este vestido negro corto de lo más elegante y sexy que nos va a convertir en las reinas de todas las fiestas. ¿Lo mejor? Que nos ha chivado de que tienda es para que la podíamos copiar para todos nuestros eventos navideños. Porque ya sabemos que con un vestido negro siempre se acierta.

Seguro que si miramos en el armario de cualquier mujer será casi imposible no encontrar entre sus pechas un vestido negro. Puede ser de mil y un tipo, largo, corto o midi. De manga larga, corta o tirantes. Sencillo o con adornos. Caro o barato. Las opciones son infinitas, lo sabemos. Como también sabemos todo el poder que tiene esta prenda, que no por casualidad es aceptada por todo el mundo como el básico por excelencia del vestidor femenino. Y Anabel Pantoja lo sabe.

Anabel Pantoja con vestido negro de fiesta. FOTO: @anabelpantoja

Vestido fiesta Dara, de Dadavi (19,99 euros)

Vestido Anabel Pantoja. D FOTO: Dadavi

Pero lo que menos gente sabrá es que le debemos la incorporación de esta prenda a nuestro día a día a la diseñadora Coco Chanel, ya que fue ella quien decidió rescatarlo de su lugar habitual, la ropa de luto o de uniforme, para dárselo a la mujer y que lo usase como sinónimo de elegancia y estilo, especialmente para la noche. Y el vestido de fiesta de Anabel Pantoja es perfecto porque es de manga larga y cuello alto para estos días de frío, pero con el toque sexy con transparencias.