7 looks de la Reina Letizia que han marcado el 2022

El 2022 ha sido un año donde la moda y el estilo ha estado muy presente en los looks de la Reina Letizia, un año donde se ha consolidado como una de las mujeres con más estilo del año y donde su pasión por la moda la ha convertido en una de las expertas más inspiradoras de nuestro país. Durante el 2022 la Reina Letizia ha elegido infinidad de looks imprescindibles para cualquier fondo de armario y seguido todas las tendencias que se marcaron a principio de cada temporada.

Desde los vestidos cut out hasta las lentejuelas más ideales para ir a la Ópera, como haría Carmen Lomana, así es como la Reina Letizia nos ha sorprendido. Pero, sin duda, estos son los 7 looks que han marcado el año y que no podremos olvidar, de la Reina Letizia.

Sobrio con detalles metalizados

Comenzaba el año con un vestido de corte midi en azul noche donde el bordado metalizado era el gran protagonista. Mucho antes de eliminar las mascarillas y donde se respiraba aún tristeza por la pandemia del coronavirus.

La Reina Letizia en Málaga. FOTO: Chema Clares GTRES

De blanco para apoyar la moda española

Un look de dos piezas en color blanco que hicieron a la Reina Letizia brilla en las instalaciones de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a la que acudía para apoyar a la moda española, después de varios años sin su presencia.

La Reina Letizia a su llegada a la Mercedes Benz Fashion Week junto al director de Ifema, Eduardo López-Puertas. FOTO: Antonio Gutiérrez Europa Press

La sonrisa es la mejor cómplice si coincides en un evento con el mismo vestido

En Mérida, durante la celebración de los Premios Reina Letizia, la Reina lució un vestido blanco y negro de Mango que también llevaba una de las premiadas y no faltaron las sonrisas para inmortalizar el momento.

La Reina Letizia entrega los Premios Reina Letizia 2021 en Mérida FOTO: Jorge Armestar Europa Press

El ‘cut out’ más polémico y favorecedor

Ha sido uno de sus vestidos más polémicos pero, a su vez, de los más favorecedores. La Reina Letizia se apuntó a la tendencia ‘cut out’ para demostrar que las aberturas si son dignas de una Reina.

La Reina Letizia preside la celebración del día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Valencia FOTO: Rober Solsona Europa Press

La reina de las alpargatas durante la Cumbre de la OTAN

Durante la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, la Reina Letizia se convirtió en la gran protagonista por llevar el calzado más demandado del verano y en su caso, acabó influenciando a la mayoría de las asistentes, coronando estos zapatos como los grandes protagonistas.

La reina Letizia (i) recibe a la primera dama estadounidense, Jill Biden (d) a su llegada a los actos culturales en la Cumbre de la OTAN FOTO: Ballesteros EFE

Las lentejuelas nunca fallan

En octubre, la Reina Letizia ya sabía que el look más favorecedor de Nochevieja sería este vestido de lentejuelas negro que llevaría a la Ópera y con el que toda experta en moda estaría encantada.

La Reina a su llegada al Auditorio Nacional FOTO: GTRES GTRES

El fallo estilístico que la convirtió en la más atrevida

Nunca un fallo estilístico fue tan atrevido y aplaudido. La Reina Letizia eligió esta falda con una pequeña abertura (donde debería haber metido la pierna) de H&M con la que se coronó como referente en moda de este país.

La Reina Letizia a su llegada a la 22ª edición del ‘Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela’, FOTO: Eduardo Sanz Europa Press

Sin duda, la Reina Letizia es una de las mujeres más inspiradoras y se ha convertido, en los últimos años, en un referente de moda para muchas mujeres. Esperamos un 2023 lleno de lookazos y buen gusto.