Así es como la Reina Letizia se ha convertido en un referente de estilo en España (y en el extranjero) a sus 50 años

Doña Letiza Ortiz Rocasolano, este es el nombre de pila de la actual Reina de España y que hoy cumple años. La Reina Letizia celebra su 50 cumpleaños en un marco un poco triste, tras la pérdida de la Reina Isabel II de Inglaterra y que ha obligado a cancelar cualquier celebración. Pero, a modo de regalo, hemos querido hacer un recopilatorio de los mejores looks de la Reina Letizia y cómo se ha convertido en un referente de estilo en España y en el extranjero. Para ello, hablamos con Juan Avellaneda, diseñador y experto en moda, sobre el estilo de la Reina Letizia y sus aportaciones al mundo de la moda: ‘’La Reina Letizia ha aportado frescura y a través de sus looks se vea la Monarquía de una forma más moderna, más contemporanea’', confiesa.

La Reina Letizia nació en Oviedo el 15 de septiembre de 1972, estudió periodismo y dedicó gran parte de su vida a su profesión hasta que conoció a un joven y apuesto Principe que se convertiría en su media naranja. Sí, esto suena muy idílico, pero fue así. La Reina Letizia contaba historias todos los días en los informativos de Televisión Español y años más tarde, se convirtió en la protagonista de la historia, firmada por la Corona Española. Según nuestro experto, la evolución de la Reina Letizia ha sido de working girl hasta que se ha encontrado: ‘’Su armario ha evolucionado, junto con ella, no solo personalmente, si no en la institución’', confirma Juan Avellaneda.

Boda entre Felipe VI y la reina Letizia FOTO: Getty Images Boda entre Felipe VI y la reina Letizia

Pero, desde que se convirtiese en Reina de España, la Reina Letizia se ha convertido en una mujer a la que el estilo nunca le abandona. Si por algo se caracteriza es por triunfar con cada uno de sus looks de mujer empoderada y reina de las tendencias: ‘‘Sin duda, su estilo es uno de los más influyentes en nuestro país. Yo mismo cuando comento los looks de la Reina en TikTok veo que causa mucho interés y ves incorporaciones de la gente cercana y se han inspirado en ella. La gente la considera alguien con estilo y elegante y acaba influyendo’', aclara Avellaneda. Durante el paso de los años, desde que se casase con el Rey Felipe VI, fue una de las mujeres que más revolucionó la moda Real y nos ha dado grandes looks, ¿quién no recuerda aquel traje blanco de su pedida de mano o el maravilloso vestido rojo con el que aterrizó en la boda de los Príncipes de Dinamarca, firmado por Caprile?: ‘’Estos dos diseños eran la imagen de princesa contemporanea que todos podíamos tener en mente y ella se lo puso’', confiesa nuestro experto.

La Reina Letizia y el Rey Felipe en la boda de los Príncipes de Dinamarca FOTO: ACTION PRESS ©KORPA

El estilo de la Reina Letizia ha evolucionado en el tiempo y se ha convertido en una de las reinas más contemporáneas de las Casas Reales de Europa. Si algo tiene la Reina Letizia es buen gusto y elegancia al vestir. Por ello, con 50 años recién cumplidos, tiene uno de los estilos más queridos por los expertos en moda: ‘‘A los 50 años está en su mejor momento, está siendo sincera con ella misma y se pone lo que quiere y le favorece y a quién no le guste que no mire’', confirma Avellaneda.

La Reina Letizia con un vestido cut out rosa muy tendencia FOTO: Rober Solsona Europa Press

Además, la Reina Letizia es una mujer que ha creado tendencias, una mujer rompedora de moldes y que ha conseguido acaparar todos los focos con sus looks rompedores. De hecho, sin ir más lejos, uno de sus looks más icónicos y que nunca olvidaremos es el vestido cut out rosa, que llevó este año, donde mostraba unos abdominales muy tonificados y ha sido uno de los más comentados: ‘’No es un look de los más icónicos, pero hay que mencionarlo. Zara lo copió muy rápido porque se hizo super viral y veías a las mujeres de 50 años con cut outs y esto es inspiración total’’, comenta el diseñador. Sin olvidarnos, de su mini vestido de este verano, cuándo coincidió con un vestido de Mango en una entrega de premios en Mérida o la necesidad que nos creó a todos la necesidad de tener en nuestro armario las alpargatas con tacón más vistas en la Cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid: ‘’A veces, la Reina Letizia, parece que da permiso a mujeres de cierta edad a ponerse cosas que no les toca por edad y esto es genial’', añade Avellaneda.

La Reina Letizia coincide con el mismo vestido que la premiada en los Premios Reina Letizia 2021 en Mérida FOTO: Jorge Armestar Europa Press

Si algo tiene la Reina Letizia es que todo lo que lleva triunfa y sus looks siempre acapara todos los titulares de los medios: ‘’Es importante que la Reina siga incorporando tendencias a su estilo para que se vea actual y siempre con el toque sofisticado y chic. Yo creo que es un estilo que va a embejecer muy bien’', concluye el diseñador. Hoy, la Reina Letizia llega a los 50 años siendo una de las mujeres más influyentes de nuestro país y como un referente en moda que cualquier casa real europea, desearía. ¡Feliz cumpleaños, Doña Letizia!