Estos son los cinco zapatos en tendencia que mejor quedan con tus jeans pitillo

A pesar de que desde hace un tiempo las tendencias parecen haber querido quitarlo de en medio, el vaquero pitillo se resiste a desaparecer. Y como prueba no hay más que ver como el street style de la semanas de la moda o sencillamente Instagram (Carmen Lomana o Paula Echevarría nos han dejado claros ejemplos de esto) siguen apostando por él. Pero quizás más que nunca esta temporada, donde la moda de los 2000 se ha hecho con la corona de las tendencias. Si el otro día te contábamos cuáles son las prendas que mejor quedan con este tipo de vaqueros hoy queremos contarte cuáles son los zapatos que mejor les van, y lo mejor de todo es que todos son zapatos planos, para usarlos en el día a día. Toma nota.

MOCASINES

Mocasín con hebilla metálica, de Parfois (17,99 euros)

Si buscas un zapato atemporal, el clásico mocasín de piel con detalles de hebilla o estribo es siempre una buena idea que te dará un toque elegante a tus vaqueros pitillo. En cambio si buscas un toque más moderno solo tienes que optar por los modelos con plataforma o suela chunky tan de tendencia este año.

BOTAS CHELSEA

Bota Chelsea básica, de Pull&Bear (19,99 euros)

Otro de los clásicos atemporales en cuanto llega el otoño y que seguimos usando hasta bien entrada la primavera son los botines Chelsea, fácilmente reconocibles por su detalle de goma en los laterales. Al ser un modelo ajustado de caña queda perfecto con pantalones de bajo estrecho.

ZAPATILLAS BLANCAS

Zapatillas blancas con detalles en negro, de New Balance (66,50 euros)

Invertir en un buen par de zapatillas de deporte blancas es siempre un acierto, ya que son las únicas que no pasan nunca de moda, y a las que podrás seguir acudiendo años tras año, y no solo valen para vaqueros pitillo, si no para prácticamente toda tu ropa.

BAILARINAS

Bailarinas My Mom en color nude, de Quiero unas Bobo´s (125 euros)

Es el calzado favorito de las francesas, y no por casualidad. El modelo más clásico beige con puntera negra sigue siendo un básico infalible, pero a él se han añadido otros modelos como las “ganny shoes”, de corte vintage, puntera algo menos redondas y horma más cerrada.

FRIULANES

Slippers venecianas de lana de espiga de color beige con espiga morada, de Sveti Stefan (88 euros)

Es seguramente el modelo más novedoso de los que te heos contado. Y es que este clásico calzado veneciano ha conquistado ya las principales ciudades de la moda, por su comodidad, su originalidad y su versatilidad.