Todos los tipos de faldas que arrasarán esta primavera 2023 y que querrás comprar ya en febrero

Con la primavera a la vuelta de la esquina, son muchas las tiendas de fast fashion que han lanzado su nueva colección de primavera de este 2023, conociendo así todas las tendencias que se llevarán esta temporada. La falda es esa prenda por excelencia que todas sacamos a relucir cuando aumentan las temperaturas y es que son tan versátiles, cómodas y estilosas que es difícil no recurrir a ellas. Las hay para todo tipo de cuerpos, edades y estilos: faldas maxi, mini, largas, etc., y pueden usarse tanto para el día a día para el trabajo como para acudir a una cita o evento, dependiendo de los accesorios o prendas con las que se combine. Ya conocemos todos los zapatos que arrasarán en los meses más cálidos, entre ellos destacan las sneakers, por su versatilidad y su comodidad, o las Mary Jane, —las merceditas de toda la vida— que tan bien combinan con las faldas y que vuelven reinventadas, convirtiéndose en el centro de todas las miradas, aportando al look un toque clásico, femenino y elegante, como estas más básicas y cómodas que lució María Fernández-Rubíes en terciopelo morado o estas otras que vistió Tamara Falcó en tacón negro satinado.

Vivimos en un momento en el que ‘todo vale’ si hablamos de moda, lo que nos permite jugar con las prendas y crear tus propios looks según tu estilo y gustos, pues no olvidemos que a través de la moda y de nuestra ropa comunicamos gran parte de nuestra personalidad y forma de vivir. Es por eso por lo que existen en el mercado tantos diseños de una sola prenda, porque cada una se adapta y va dirigida a un público en concreto. En el caso de las faldas, por ejemplo, existen de distinto corte, diseño, estampados y estilos, de manera que tú puedes combinarlas y adaptarlas a lo que mejor te sienta y la ocasión para que la vistas. Hemos visto, por ejemplo, que una misma falda las utilizan madres e hijas, como esta vaquera que lució Carmen Gimeno, Influencer +50 años, o que las minifaldas de tablas que llevábamos en los 2000 ahora vuelven pisando fuerte, como la que lució Victoria Federica en el Desfile de Dior en la Semana de la Alta Costura de París.

Hemos hecho una selección de seis tipos de faldas que podrás encontrar esta primavera en tiendas.

Falda vaquera midi, de Stradivarius (25,99 €)

Falda midi vaquera, Stradivarius FOTO: Stradivarius Falda midi vaquera

Minifalda de tablas, de Pull & Bear (19,99€)

Minifalda de tablas de Pull & Bear FOTO: Pull & Bear Pull & Bear

Falda midi satinada, de Zara (25,95€)

Falda satinada de Zara FOTO: Zara Zara

Falda cargo, de Bershka (25,99 €)

Falda cargo, de Bershka FOTO: Bershka Bershka

Falda midi con transparencias, de Massimo Dutti (99,95 €)

Falda con transparencias, Massimo Dutti FOTO: Massimo Dutti Massimo Dutti

Falda con volumen, de Mango (39,99 €)

Falda con volumen, de Mango FOTO: Mango Mango

La falda, por tanto, es esa prenda de vestir que todas debemos de tener en nuestro armario, ya que puede salvarnos de cualquier apuro a la hora de vestir, arreglarnos un look para convertirlo en uno más formal y poder ir perfectas en nuestro día a día.