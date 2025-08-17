3 errores que están apagando tu piel (y cómo corregirlos)

A veces no hace falta un cambio drástico ni un tratamiento de lujo para que la piel se vea más luminosa. Muchas veces, el problema está en pequeños gestos del día a día que, sin darnos cuenta, van apagando el rostro. Identificarlos y corregirlos puede marcar la diferencia en cuestión de días.

1. No exfoliar (o hacerlo mal)

Estos sonpara que tu piel recupere su luz natural.

La acumulación de células muertas crea una capa opaca sobre la piel que impide que la luz se refleje bien. El resultado es un rostro apagado, incluso aunque estés descansada y cuides tu alimentación.

Exfoliante facial con partículas finas para renovar la piel y recuperar su luminosidad. Freepik

Una o dos veces por semana es suficiente, eligiendo productos adaptados a tu piel:

Piel sensible : exfoliantes enzimáticos o con ácidos suaves como el láctico, que disuelven las células muertas sin necesidad de frotar.

: exfoliantes enzimáticos o con ácidos suaves como el láctico, que disuelven las células muertas sin necesidad de frotar. Piel normal o mixta: fórmulas con AHA o BHA (ácidos que ayudan a renovar la piel) , exfoliantes físicos con partículas muy finas o tónicos exfoliantes adaptados a tu tipo de piel.

Evita los gránulos grandes o ásperos, más propios de exfoliantes corporales, porque en el rostro pueden irritar y provocar rojeces.

2. Saltarse la hidratación

Incluso las pieles grasas necesitan hidratación. Sin ella, la piel pierde elasticidad y se ve más apagada, además de que el maquillaje no se asienta igual.

Aplicar crema hidratante a diario ayuda a mantener la piel suave y luminosa. Freepik

Lo ideal es usar una crema adaptada a tus necesidades:

En pieles secas : texturas ricas con ceramidas, aceites vegetales o mantecas.

: texturas ricas con ceramidas, aceites vegetales o mantecas. En pieles grasas o mixtas: fórmulas ligeras en gel con ácido hialurónico o glicerina.

Una piel bien hidratada se ve más viva y luminosa; si buscas un plus, prueba con fórmulas oxigenantes, que ayudan a devolver ese resplandor apagado sin resecar ni resultar pesadas. De paso, esa hidratación también refuerza la barrera cutánea y te protege contra los efectos de la contaminación ambiental.

Aplicar la hidratante justo después de limpiar el rostro ayuda a sellar la humedad y mantenerla durante más horas. Si quieres un extra de jugosidad, añade unas gotas de sérum antes.

3. No usar protección solar a diario

El sol es uno de los principales responsables de la pérdida de luminosidad. La radiación UV degrada el colágeno, favorece la aparición de manchas y acelera el envejecimiento. Y no basta con aplicarlo solo en verano o en la playa: la luz solar y la luz azul de las pantallas también afectan en días nublados o en interiores.

Aplicar protector solar a diario es clave para mantener la piel luminosa y prevenir el envejecimiento. Freepik

Elige un protector con SPF 50, textura cómoda y acabado que se integre bien en tu rutina. Hay opciones invisibles, con color o ultraligeras que no dejan sensación grasa. Aplicarlo cada mañana —y reaplica si pasas muchas horas al aire libre— es la mejor inversión a largo plazo para mantener la piel luminosa.

La piel apagada no siempre se debe a la edad o a cómo sea tu piel de forma natural. Muchas veces son estos tres hábitos los que le roban luz. Corregirlos no requiere grandes esfuerzos, solo constancia y productos adecuados. En pocos días, notarás que el rostro se ve más uniforme, suave y con ese brillo saludable que ninguna base de maquillaje puede imitar.