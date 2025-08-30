5 bolsos grandes de Parfois perfectos para la universidad y la oficina

Septiembre siempre llega con nuevos horarios y ese dilema de qué bolso usarpara sobrevivir a jornadas eternas. Entre clases, reuniones y algún que otro plan improvisado, un bolso pequeño se queda corto. La solución está en escoger modelos grandes y estilosos con espacio suficiente para todo.

Hemos fichado en Parfois cinco diseños ideales para estrenar esta temporada, bolsos pensados para hacer la rutina más llevadera y para acompañarte en cualquier plan sin perder estilo.

El shopper marrón más versátil

Bolso shopper marrón con colgante extraíble (29,99€) Parfois

Un básico que siempre funciona. Este shopper marrón tiene la capacidad justa para acompañarte todo el día y un colgante extraíble que le aporta un aire distinto. Es cómodo de llevar al hombro y lo bastante amplio como para convertirse en el bolso al que recurres una y otra vez.

Un bolso clásico que siempre encaja

Bolso marrón claro de piel con compartimentos interiores (39,99€) Parfois

Con su tono marrón claro y un diseño estructurado, es la opción para quienes prefieren la discreción elegante. Tiene un aire pulido que combina bien con cualquier look de oficina y, al mismo tiempo, resulta práctico porque ayuda a mantener todo en su sitio. Un bolso perfecto para acompañarte en el día a día.

La opción práctica para el portátil

Bolso marrón con colgante de estampado de vaca (39,99€) Parfois

Este bolso marrón de líneas clásicas es ideal para quienes llevan el ordenador a todas partes y necesitan algo cómodo y resistente. Su diseño sobrio combina bien con cualquier estilismo y el charm con estampado de vaca le da ese punto de moda que engancha con la fiebre del animal print de esta temporada.

El shopper que añade actitud al look

Shopper negro de piel con tachuelas metálicas (89,99€) Parfois

Con tachuelas metálicas y en color negro, este shopper tiene un carácter propio que lo diferencia de los básicos habituales. Lo que realmente destaca es cómo transforma un estilismo sencillo y consigue darle mucha más presencia. Es la elección de quienes buscan un bolso con personalidad, capaz de sumar un punto distinto incluso a la combinación más simple.

El bolso de tachuelas que será tu favorito

Shopper marrón chocolate en ante con tachuelas (59,99€) Parfois

Este shopper marrón chocolate es de esos que engancha. El ante en este tono, uno de los más destacados de la temporada, lo hace fácil de combinar y al mismo tiempo muy actual. Las tachuelas lo convierten en una pieza especial y le suman ese aire boho que vuelve con fuerza este otoño. Una elección que va directo al top de preferidos porque terminará en todos tus looks diarios casi sin que te des cuenta.

Tener un bolso que lo aguante todo y al mismo tiempo eleve tus looks diarios es posible. Esta selección de Parfois lo demuestra con modelos grandes que resuelven la rutina sin perder estilo. Lo interesante es que no se quedan solo en lo práctico, cada uno tiene un matiz que lo hace distinto, desde el shopper más clásico hasta la versión boho en ante marrón chocolate. Al final, elegir uno de estos bolsos es asegurarte un aliado que completa el conjunto y acompaña cualquier plan. Porque la vuelta a septiembre siempre se lleva mejor con el accesorio adecuado.