5 productos para devolverle la luz a tu melena si tienes más de 50

La solución para devolverle la vida al cabello que ha perdido fuelle con los años parece haberse materializado en una rutina de cinco pasos bien definidos. La clave está en un ingrediente estrella importado del cuidado facial: el ácido hialurónico. El gesto más sencillo para incorporarlo es a través de un champú de uso diario, como el de la conocida gama Elvive Hydra Hyaluronic de L'Oréal, que mientras limpia el pelo va depositando una primera y fundamental capa de hidratación. Este trasvase de ingredientes desde el cuidado facial no es un hecho aislado, ya que otros activos como la niacinamida también ofrecen grandes beneficios cuando se aplican en rutinas para el cabello.

Sin embargo, para una reparación más profunda no basta con el lavado cotidiano. El segundo pilar del tratamiento son las mascarillas de aplicación semanal, pensadas como un tratamiento de choque. Un buen ejemplo es la Masque Densité de Kérastase, un producto intensivo diseñado para devolver el cuerpo y la densidad que la melena pierde inevitablemente con el paso del tiempo, restaurando su estructura desde el interior. Recuperar la salud interna del cabello es fundamental, y se puede complementar con soluciones estéticas para un cambio visible, como las mechas que rejuvenecen la melena y camuflan las canas de forma efectiva.

A estos cuidados se suman los tratamientos sin aclarado, que se han vuelto imprescindibles. Los sérums capilares, inspirados en los famosos viales para el rostro como el de The Ordinary, son el tercer paso. Al aplicarlos de medios a puntas, combaten de forma eficaz el encrespamiento, una idea que comparten desde MujerHoy, ya que su principal función es sellar la cutícula para que la hidratación no se escape.

Protección contra el calor y tratamiento desde la raíz

Por otro lado, la rutina no estaría completa sin atender a las agresiones externas. Para quienes recurren con frecuencia a secadores o planchas, el cuarto aliado es un buen protector térmico en espray. Los que incluyen ácido hialurónico añaden una barrera contra el daño y la deshidratación que provocan las altas temperaturas, un seguro de vida para la fibra capilar. Este paso es especialmente importante si se busca mantener la integridad del cabello a largo plazo.

Finalmente, el círculo se cierra volviendo al origen de un pelo sano: el cuero cabelludo. El quinto y último producto de esta rutina integral es una loción revitalizante específica. Su misión es estimular la microcirculación en la raíz, asegurando que el folículo recibe la hidratación y los nutrientes necesarios desde su nacimiento para crecer fuerte y con vitalidad.