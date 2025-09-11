Begoña Gómez sorprende en Madrid con un look de cuero total y se convierte en la protagonista inesperada del estreno de Amenábar

La primera dama, Begoña Gómez, ha vuelto a acaparar todos los flashes y titulares. Acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la empresaria reapareció anoche en el centro de Madrid para asistir al preestreno de El cautivo, la última película de Alejandro Amenábar, con un look de cuero total que no dejó a nadie indiferente.

La pareja llegó caminando a los cines de la Plaza de Callao, sorprendiendo tanto a turistas como a vecinos que no esperaban encontrarlos allí. Sin alfombra roja, sin posado oficial y sin advertencias previas, Begoña Gómez apostó por un estilismo de impacto que rápidamente se ha convertido en tendencia.

El look de cuero de Begoña Gómez que lo cambia todo

Begoña Gómez apostó por un mono negro de efecto cuero de corte recto, sin mangas y con un escote discreto, una elección que combina fuerza, sofisticación y un punto de rebeldía. Para rematar su estilismo, añadió unas sandalias negras de tiras finas y un maquillaje muy natural, cediendo todo el protagonismo al efecto glossy del cuero.

Premiere de “El cautivo”, de Alejandro Amenábar Juanjo Martín Agencia EFE

El peinado, por su parte, tampoco pasó desapercibido: melena suelta, perfectamente pulida y con un flequillo largo ligeramente desfilado que enmarca su rostro y suaviza el look, aportándole un aire más fresco y rejuvenecedor. Un detalle que confirma que Begoña Gómez está siguiendo de cerca las tendencias capilares que más se llevan esta temporada.

Un día clave para el matrimonio Sánchez-Gómez

El estreno no pudo llegar en un momento más mediático. La reaparición pública de Begoña coincidió con una jornada complicada para el matrimonio: mientras Pedro Sánchez afrontaba en el Congreso una intensa Sesión de Control al Gobierno, su esposa declaraba ante el juez en la investigación por presunta malversación.

Lejos de ocultarse, la pareja decidió poner el broche final al día apareciendo juntos en el centro de Madrid. Esta decisión, sumada al arriesgado look de Begoña, ha generado un auténtico revuelo en redes sociales y ha acaparado titulares en cuestión de minutos.

El estreno de Amenábar y el gesto más comentado de la noche

La cita fue el preestreno madrileño de “El cautivo”, la esperada nueva película de Alejandro Amenábar. Aunque la atención estaba puesta en la alfombra roja, las cámaras terminaron girándose hacia Begoña Gómez, que robó el protagonismo con su elección de vestuario.

Premiere de “El cautivo”, de Alejandro Amenábar Juanjo Martín Agencia EFE

El look de cuero total de la esposa del presidente ya se perfila como uno de los estilismos más virales de septiembre y promete marcar tendencia de cara al otoño. Todo apunta a que este tipo de piezas, que fusionan elegancia, sensualidad y carácter, serán clave en los armarios de las celebrities durante las próximas semanas.