Estas son las manicuras con las que triunfarás en septiembre (y las que debes olvidar ya)

Desde que, hace unas semanas, pillamos en Mallorca (cuando pensábamos que ya se habían acabado sus vacaciones) a la Familia Real disfrutando, al igual que todas nosotras, de Barbie, no pudimos evitar fijarnos en el look de Leonorque, además de ser fiel al Barbiecore, nos anunciaba que el color granate será una de las tendencias de este otoño en manicuras. Y es que, aunque todavía quedan los últimos coletazos del verano, nosotras no podemos evitar dejar de pensar en las tendencias que se llevarán en otoño, tanto en la moda, como en la belleza y, con las manicuras, no iba ser menos. Además del granate, otro de los colores que triunfarán será, obviamente, el rojo. Un tono atemporal, elegante, clásico y con la capacidad de empoderara todas las mujeres que se lo pongan. La manicura preferida de Tamara Falcó (y la de su hermana, Ana boyer) que escogió para su boda también será tendencia y es que, además de ser fina, sutil y sofisticada, la manicura natural (o en tonos nude) es perfecta para aquellas personas que quieren lucir unas uñas cuidadas, sin necesidad de aplicarles color. Los tonos oscuros, como el verde botella, el azul marino o el gris, también se llevarán este otoño.

Por otra parte, algunas manicuras de las que, muy a nuestro pesar deberemos olvidarnos son las relacionadas con las microtendencias del verano, como la 'Barbiecore' que tanto le hemos visto estos meses a nuestras famosas preferidas, y la 'Mermaidcore', con la que Victoria Ferderica daba el pistoletazo de salida a sus vacaciones en Ibiza, el pasado mes de julio. Los tonos puramente veraniegos, como los pastel, también debemos guardarlos en un cajón hasta que vuelva el buen tiempo y, por supuesto, las manicuras con sticker o las más arriesgadas, como aquella con la que Rocío Osorno nos enamoraba llevando una uña de cada color, deberán desaparecer ya de nuestra mente (a no ser, claro está, que haya un destino paradisiaco esperando a que vayas de vacaciones). Sin embargo, si queremos seguir jugando con las manicuras bitono podemos optar por combinaciones de la misma gama, por ejemplo en dos tonos de azul. Por último y, aunque quieras que siga resaltando tu moreno hasta que llegue noviembre, deberás dejar de pensar en hacerte una manicura neón, no es nada acertada para el otoño.

Manicura en tonos nude: acierto

Manicura otoño @meraki.maqui

Manicura en tonos pastel: error

Manicura otoño @tania_vas_estudio

Manicura en tonos oscuros: acierto

Manicura otoño @meraki.maqui

Mnicura Mermaidcore: error

Manicura otoño divas_n.ails

Manicura granate: acierto

Manicura otoño @aglowdsalon

Manicura dibujos: error

Manicura otoño @alksandra.gruszka.educator

Manicura roja: acierto

Manicura otoño @olive_nails_by_viktoriia

Manicura neón: error

Manicura otoño @ilaydasinembeautylounge

Manicura Barbiecore: error

Manicura otoño @crisortizd

Esperamos que te haya quedado claro cuáles son las tendencias en manicuras del otoño, solo recuerda: colores naturales, atemporales y sobrios.